Demandas de la oposición trabaron primera sesión para definir el acuerdo constitucional

Sin resultados relevantes concluyó la primera reunión entre los partidos oficialistas y de la oposición para establecer las definiciones del acuerdo para trabajar por una nueva Constitución.

En la cita participaron los presidentes y representantes de RN, la UDI, Evópoli, por el oficialismo; el PS, la DC, el PPD y el PR por la ex Concertación; y CS, RD, Comunes y el PL, del Frente Amplio,

La discusión quedó trabada dado que la oposición quiere establecer una serie de principios para la eventual Convención Constituyente, como la paridad entre hombres y mujeres, cuotas para pueblos originarios, la participación de los independientes y la participación de menores de edad, quienes comenzaron con las movilizaciones que desencadenaron el estallido social.

Desbordes: Queremos hablar como bloque

No obstante, el oficialismo sostuvo que no tiene una propuesta, por lo cual pidieron a los partidos opositores poner los puntos por escrito y enviar el documento a más tardar mañana sábado a las 16:00 horas.

"Queremos actuar como bloque, como coalición. No me puedo abrir a cosas que no sé en qué consisten y como no hay acuerdo entre ellos en que consiste cada una de las ideas, preferiría esperar a que nos planteen lo que quieren hacer para poder recién ahí decir si nos abrimos o no, porque no hay acuerdo entre ellos", dijo el presidente de RN, Mario Desbordes.

"Entonces es importante que los que se pongan de acuerdo primero, la oposición, y luego nosotros podremos decir si nos abrimos a un punto o a otro", añadió el diputado.

La postura más dura es la de la UDI, representada en la cita por la senadora Ena von Baer, quien afirmó que si se pretende reescribir todo lo de la semana pasada entonces no será posible avanzar.

"Lo más relevante en este minuto es traducir este acuerdo en un proyecto de ley que nos permita iniciar el camino que trazamos la semana pasada, creemos que lo importante es eso, y si empezamos a discutir de nuevo todo y abrir de nuevo todas las interrogantes que también tuvimos la semana pasada, puede suceder que finalmente no lleguemos a traducir este acuerdo", dijo la parlamentaria.

"Lo más relevante es hoy que todos volvamos a suscribir el ánimo que tuvimos la semana pasada", añadió Von Baer.

Muñoz: Lo fundamental es echar a andar la comisión técnica

Entre los acuerdos que se alcanzaron, Chile Vamos aseguró que responderá a las propuestas de la oposición en el siguiente encuentro, que quedó agendado para el lunes 25 a las 11:00 horas.

Desde la oposición, tanto la ex Concertación como el Frente Amplio, pusieron el acento que ninguna fuerza presente en la jornada puso en duda lo que se había alcanzado la semana pasada, es decir, el plebiscito y el mecanismo para la nueva Constitución.

"Lo fundamental aquí es echar a andar la comisión técnica para tener de aquí al martes ingresada una modificación constitucional que permita llamar a plebiscito, eso es lo más importante, eso es lo prioritario, porque los tiempos se acortan", dijo Heraldo Muñoz.

"Al mismo tiempo, no vamos a renunciar a colocar sobre la mesa estos temas de presencia indígena, de equidad de género, de los chilenos en el exterior, de todo lo que he mencionado que nos parece fundamental", recalcó el ex canciller.

Yeomans: No podemos restarnos

En tanto, llamó la atención la presencia en la cita de la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, dado que el partido suspendió la militancia a Gabriel Boric por firmar a modo personal el acuerdo constitucional la semana pasada, lo que derivó en un proceso sancionatorio para el diputado.

Yeomans explicó su presencia señalando que sus dudas iniciales para no firmar el acuerdo la semana pasada decían relación con las preguntas anexas al acuerdo -paridad, cuotas indígenas, etc- y lo que quieren hoy es estar presentes en la mesa de negociación para avanzar en estos puntos.

"Vamos a disputar en todos los espacios. Creemos que no podemos restarnos hoy día, al contrario, lo que se exige de nosotros es que corramos más el cerco, para pelear porque este proceso constituyente sea realmente democrático y represente a la sociedad en Chile", planteó Yeomans.

"Seguimos manteniendo las críticas que teníamos respecto al acuerdo, sobre todo en materia del quórum, pero creemos que esas críticas pueden ser trabajadas y en eso estamos hoy en día", añadió la presidenta de CS.

Primera sesión de la comisión técnica

La comisión técnica, que fue presentada este viernes con 14 expertos –siete oficialistas y siete de la oposición-, también trabajó durante la tarde estableciendo un sistema de trabajo y durante el fin de semana van a continuar con la redacción de la reforma constitucional que permite el plebiscito.

En este punto también hay discrepancias, pues en la oposición plantean que esta comisión técnica puede avanzar en la reforma constitucional que da el vamos al plebiscito, que es lo que exige el Servel, ya que los plazos son acotados.

No obstante, el oficialismo sostiene que la comisión técnica tiene que redactar el proyecto completo, que tiene que ser un solo paquete el que vaya avanzando y que esto también involucra definir quienes van a integrar la Convención Constituyente.

Desde el Servel señalaron que el proyecto de plebiscito debe estar aprobado antes de la Navidad para que los plazos puedan cuadrar y de no ser así el referéndum podría incluso postergarse para mayo.