Doctor Ugarte evalúa participar en el eventual proceso constituyente

El doctor Sebastián Ugarte, quien ha ganado popularidad en los últimos meses por sus apariciones en el matinal de TVN e incluso acaba de ser elegido como "rey guachaca" en su versión 2020, evalúa participar en un eventual proceso constituyente.

Este lunes los sondeados por Cadem lo posicionaron como el personaje mejor aprobado de la crisis -con un 83 por ciento que supera el 69 por ciento del ministro de Salud, Enrique Paris, y el 68 por ciento de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Seguido de ese indicador, cuestionó la medida de desconfinamiento al inicio del reporte diario del Gobierno este martes, jornada en que nueve comunas pasaron a transición.

Si bien el jefe de la UCI de la Clínica Indisa aseguró a La Tercera PM que nunca ha sido convocado por partidos a asumir cargos de representación popular ni se ha interesado por aquello, el eventual cambio a la Constitución podría ser su primer acercamiento.

"Cuando ocurre este fenómeno de que se plantea la posibilidad de la reforma a la Constitución, me parecía interesante la posibilidad de participar como independiente para aportar algunos puntos de vista, sobre todo el temas de salud. Sí, en algún momento lo he evaluado, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que Chile no es un país muy acogedor para los independientes y postular es muy difícil. No me quita el sueño", precisó.

Ya ha tomado nota de su interés el PPD, evaluando impulsarlo como candidato independiente en una lista del PPD-PS, aunque Ugarte aclaró que nunca ha militado ni se siente cercano a ningún conglomerado.

En paralelo, el propio doctor reconoció en televisión haber conversado con el Presidente Sebastián Piñera el día anterior a la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud a mediados de junio, aunque negó que el Mandatario le haya ofrecido el cargo.

Antes de una posible postulación como constituyente, su experiencia política hasta ahora se limita a su participación en la creación de la primera federación de estudiantes de la Universidad de La Frontera en 1983 como dirigente estudiantil, instancia en la que respaldó el retorno a la democracia.