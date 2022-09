Embajador argentino vuelve a causar polémica al opinar del plebiscito: "La derecha dice cosas que no son ciertas"

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, volvió a causar polémica en nuestro país con su estilo opinante, esta vez al comentar el plebiscito constituyente en el que ganó el Rechazo y el escenario político de nuestro país.

El diplomático ya había provocado controversia en noviembre pasado, tras la primera vuelta presidencial chilena, cuando tachó al entonces candidato José Antonio Kast como un "pinochetista" que hace bandera su "antiargentinismo"; declaraciones de las que luego se desligó el Gobierno de Alberto Fernández.

Ahora habló del proceso constituyente, en un entrevista de la semana pasada en la radio AM750 de Buenos Aires, que recogió el medio digital chileno Ex-Ante.

"Yo tenía una expectativa, digamos, de que ganara el 'Apruebo', pero contra toda evidencia", manifestó, al tiempo que comparó que, a su juicio, "la derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso".

Sobre la votación, expresó "curiosidad" por el hecho de que el Rechazo se impusiera en casi todo el país, salvo ocho comunas donde triunfó el Apruebo, cinco de ellas de la capital.

"De toda esa masa de nuevos votantes, yo diría que los sectores más populares votaron 'Rechazo'. Curioso. Lo segundo es que los jóvenes votaron 'Rechazo'. También curioso. Y lo tercero es que, y es increíble, ¿no?, de todas las comunas de la Región Metropolitana, sólo en cinco comunas ganó el 'apruebo'; en el resto de las comunas ganó el 'Rechazo'. Entonces, es un voto para pensarlo mucho".

"Ahora, qué fue lo que pasó", se preguntó, analizando que "la Convención (Constitucional) rápidamente se divorció, no digamos de las grandes mayorías populares, sino se divorció de la ciudadanía, ¿no?".

"Tuvo, por su propia constitución, es una constitución donde los convencionales constituyentes representaban sectores muy particulares, muy especiales, sectores (de) reclamos minoritarios, reclamos, no me gusta la palabra esa, reclamos sectoriales, muy, muy, muy sectoriales. Entonces, ya de movida no era una cosa homogénea, no se eligió por partido, se eligió simplemente por la propuesta, los convencionales fueron convencionales no por cantidades abrumadoras de votos sino por cantidades discretas de votos por esta misma característica, entonces rápidamente no hubo una corriente de simpatía", expuso.

Igualmente reprochó que "objetivamente no hubo pedagogía, no se hizo pedagogía de lo que es la nueva Constitución; entonces, como es una Constitución larga, que además se hizo desde cero, era una Constitución de hoja en blanco, a la larga había muchos artículos nuevos, había institutos que merecían una explicación, porque la propia formulación para llegar a los acuerdos indispensables, todo se resolvía por acuerdos, (y) para llegar a esos acuerdos había que señalizar y abstraer el contenido, o sino no había acuerdo posible, entonces es una cosa que no se explicó bien".

En entrevista a una radio de Buenos Aires, el embajador argentino Rafael Bielsa criticó a los medios de comunicación, por “jugar” a “menoscabar” el trabajo de la Convención. Sobre la derrota del Apruebo, "la sociedad un poco se asustó", explicó.https://t.co/SoKtAf1Pys — Ex-Ante (@exantecl) September 14, 2022

"TAMBIÉN FUE UN PLEBISCITO PARA EL GOBIERNO"

En cuanto a las reacciones tras el plebiscito, consideró que "desde el punto de vista, digamos, social, más allá de algunas escaramuzas en Plaza Dignidad o en algún par de lugares de Santiago, (lo vi) con absoluta tranquilidad; no era para el común de la población un elemento tan dirimente como lo era para el conjunto de los políticos"; en tanto que, "por el otro lado, los mercados reaccionaron muy positivamente, (y) es curioso, ¿no?, porque en realidad esto no da certezas".

"Certeza en todo caso hubiera dado la aprobación de la constitución propuesta", opinó el embajador.

Por otra parte, apuntó al rol de la prensa durante el proceso.

"Jugaron los medios de comunicación de una manera muy, muy, muy, no diría brutal, pero de una manera muy, muy, muy marcada, entonces jugaron a decir que hubo toda una posición vinculada con desprestigiar (...) a la Constituyente y a los constituyentes y a minimizar los interesantísimos debates que hubo en el seno de la comisión, menoscabar todo su trabajo y, bueno, claro, la otra propuesta (del Rechazo) es muy fácil de explicar, la otra propuesta es 'no'. Entonces, era una propuesta difícil de explicar, versus otra propuesta que se explicaba muy sencillamente", planteó.

A nivel político, comentó también el escenario que dejó el resultado para La Moneda.

"El Presidente convocó (...) a los presidentes de partidos, en un clima enrarecido por parte de la oposición, que se sienten ganadores, ¿no? Bueno, de quienes ganaron. Hay un clima enrarecido o se enrarece el clima de una salida consensuada y razonable, bueno, porque se echan culpas y porque también, digamos, esto ya pertenece a la estrategia política, porque también fue un plebiscito para el Gobierno, a cinco meses de su desempeño. Una cosa muy injusta, pero así fue presentado y, bueno, salió como salió, entonces sólo que hoy día, si me preguntan a mí, yo digo: al Gobierno las cosas le van a costar un precio superior al que valen; es mi sensación", se explayó Bielsa.

CHILE VAMOS PIDE QUE GOBIERNO "SE QUEJE" POR "INTERVENCIONISMO"

Tras conocerse la entrevista del diplomático, desde Chile Vamos no tardaron en reaccionar y el timonel de la UDI, Javier Macaya, fustigó que "no es primera vez que Rafael Bielsa incurre en intervención de asuntos políticos internos de Chile".

"La primera vez puede ser un error", apuntó el senador, pero -emplazó- "el comportamiento reiterado requiere una respuesta y queja del Gobierno ante Argentina".

A su vez, el senador gremialista Iván Moreira adelantó en 24 Horas que le pedirá al presidente de la Cámara Alta, el socialista Álvaro Elizalde, que se pronuncie sobre las "inaceptables" declaraciones del embajador trasandino.