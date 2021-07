Fallas en la Convención: Senado se desmarca y fustiga a "ministros incapaces que culpan a otros"

En medio de cuestionamientos cruzados por las responsabilidades de la complicada primera sesión de la Convención Constitucional, el Senado salió al paso de la crítica del Gobierno hacia su mesa, por cuanto la acusan de negarse a facilitar el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago.

Según los ministros de la Segpres y de la Segegob, Juan José Ossa y Jaime Bellolio, el Ejecutivo tenía un acuerdo con la mesa anterior de la corporación, liderada por Adriana Muñoz (PPD), para que ese espacio estuviese a disposición, lo que luego habría sido desahuciado por Yasna Provoste (DC).

El actual vicepresidente del Senado y correligionario de Provoste, Jorge Pizarro, aseguró que la cartera encargada del órgano constitucional nunca hizo llegar los requerimientos, y que cuando los derivó, se hizo "a última hora", es decir, que la corporación sólo respondió a una solicitud de la mesa de la Constituyente, y así llevar a cabo la primera sesión ayer miércoles.

Senador Jorge Pizarro asegura que el ministerio nunca hizo llegar los requerimientos al Senado y que lo hicieron "a última hora". — Valentina Godoy B (@valegodoyb) July 8, 2021

"Se facilitó el Salón de Honor para lo que pidió la Convención, no el señor Ossa", enfatizó el senador, y a renglón seguido, hizo sus descargos contra el Gobierno: "el país está cansado de que estos ministros incapaces de hacer las cosas mínimas para que funcione la Convención vengan a echarle la culpa a otros de sus propias incapacidades".

Pizarro insistió que los dichos de Ossa estuvieron "fuera de tono y fuera de lugar", y que "la molestia y los problemas que generan con otros poderes del Estado son demasiado grandes, y pareciera que no se dan cuenta; esto no es un juego de niños chicos, no es cosa de andar inventando que otros tienen las responsabilidades cuando no asumen las propias".

"Yo que el señor Ossa hace rato, por pudor, habría renunciado", remató el demócrata cristiano.

Tras el nombramiento de la nueva secretaria ejecutiva de la Convención, Catalina Parot, el ministro de la Segpres dijo esperar que con ello "comenzara la comunicación" con la Constituyente, al tiempo que sostuvo que elos integrantes del órgano no son los responsables de decidir quién debe ser el funcionario a cargo desde el Gobierno, ante las primeras críticas a la ex candidata de Evópoli a la RM.

Antes de que Parot sostuviera su primera reunión con la mesa, Ossa no quiso referirse a las polémicas de los últimos días, y se limitió a señalar a la prensa que "esperamos que podamos trabajar lo mejor posible".

PC ESPERA APOYO UNÁNIME DE LA OPOSICIÓN EN LIBELO CONTRA OSSA

La bancada del Partido Comunista confirmó que presentará una acusación constitucional contra el ministro Ossa por la entorpecida primera sesión, con el diputado Daniel Núñez instando a toda la oposición a respaldar esta acción.

"Entre ayer y hoy conversamos con todas las bancadas de oposición y ninguna nos ha dicho que no, pero es obvio que necesitan evaluarlo y reunirse", reveló el legislador, apuntando que "nuestra intención es que esto sea de toda la oposición, porque es algo tan evidente, tan emblemático, y afecta de forma tan natural lo que es la soberanía popular, que creemos que debe tener el apoyo unánime de toda la oposición".

Respecto a la fecha de ingreso del libelo, Núñez anticipó que "tenemos las firmas hoy día y el día lunes las vamos a presentar".

El ministro Bellolio cuestionó este anuncio, apuntando que "no conocemos los fundamentos porque no existen" y que el Partido Comunista está en una actitud de permanente bloqueo, por lo que el Gobierno espera quee "la oposición democrática" tome distancia de esta acción.