Gaspar Domínguez es el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional

El joven médico rural Gaspar Domínguez se convirtió este miércoles en el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, que esta tarde también eligió a su presidenta, la odontóloga del Maule María Elisa Quinteros.

Electo por el Distrito 26 (Región de Los Lagos), el integrante de Independientes No Neutrales ganó por amplio margen en la primera votación -con 112 votos- y sucederá en el cargo al abogado constitucionalista Jaime Bassa (Frente Amplio).

Egresado de la Universidad de Chile, el profesional de 32 años es uno de los dos médicos que conforman la convención y posee un magíster en Salud Pública, al igual que la presidenta Quinteros.

Con la lideresa de la convención "hemos trabajado en el último tiempo en torno a las materias de salud y estoy seguro de que esta mesa, con el apoyo y la convicción de toda la Convención Constitucional, podrá sacar esta segunda parte, esta segunda patita, para poder terminar este proceso de manera exitosa", dijo Domínguez en su discurso de aceptación ante el pleno.

Tras finalizar sus estudios de pregrado, en 2015 se trasladó a Palena, en Los Lagos, desempeñándose como médico general de zona en el hospital de la localidad.

En la sesión inaugural de la convención, el 4 de julio pasado, su nombre fue propuesto por Independientes No Neutrales para ocupar la vicepresidencia, pero en la primera votación obtuvo 11 preferencias, no resultando electo.

Desde octubre, Domínguez ha sido parte de la comisión temática (permanente) de Derechos Fundamentales, misma donde se desempeña Quinteros.

En su primer discurso ante el pleno como vicepresidente electo, el joven convencional agradeció a su madre: "Pasó la Navidad con ella, que vive en la Región de Valparaíso, y no tiene agua. Los camiones aljibes no funcionaban y ella me dijo que tiene esperanza en el proceso constituyente, para que en las próximas fiestas pueda tener agua", expresó.

Envió además un abrazo a los habitantes de la provincia de Palena y, en general, "a las personas que vivimos en zonas aisladas; en zonas donde, si te enfermas, dependes de la voluntad de alguien o del clima para poder llegar a la atención sanitaria; en zonas donde por el sólo hecho de vivir lejos tienen mayores probabilidades de vivir".

También envió "un saludo muy afectuoso a todas las personas que representamos y que vivimos las disidencias sexuales" y que han sufrido discriminación por su orientación.

LO QUE VIENE

La convención, la primera paritaria del mundo y con 17 escaños reservados a los pueblos indígenas, tiene otros seis meses para terminar de redactar la nueva Carta Magna, que deberá ser aprobada en un plebiscito de salida para su entrada en vigor.

Tras tres meses elaborando el reglamento de funcionamiento y diseñando las distintas comisiones temáticas, la convención inició el debate de fondo de los artículos constitucionales el pasado 18 de octubre, cuando se cumplían dos años de las graves protestas de 2019.

En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la que está vigente desde el año 1980, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 - 1990) y cuestionada en las protestas de 2019 por su tendencia neoliberal.