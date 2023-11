Huenchumilla y voto de Frei: No produce ningún efecto masivo en la DC

El vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), desestimó que la decisión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de votar A Favor en el plebiscito de salida vaya a mover la aguja en la interna del partido, cuya mayoría acordó hacer campaña por el En Contra.

"Probablemente él pueda tener seguidores que puedan estar atentos a lo que él piensa, pero yo creo que los años no pasan en vano, y con el paso de los años, las figuras van teniendo menos efecto en la opinión pública, así que -lo digo con todo respeto- no creo que eso realmente se pueda producir", planteó en El Diario de Cooperativa.

Al comparar el impacto de tal declaración con un pronunciamiento como el de la expresidenta Michelle Bachelet (PS), el parlamentario acotó que "cada presidente es un personaje aparte y tiene sus propias características, su propio nivel de influencia y respaldo; son situaciones distintas".

"En este caso, yo creo francamente que no se produce ningún efecto masivo en la postura que tiene la Democracia Cristiana", insistió el senador.

A la vez, indicó que "no soy partidario de recurrir a instancias disciplinarias, en cuanto el estatus de expresidente le permite -a mi juicio- un cierto margen de mayor libertad que tiene un militante común y corriente", descartando así la idea de pasar a Frei al Tribunal Supremo.

"Los expresidentes, por el hecho de haber ejercido la Jefatura del Estado, son juzgados por la historia respecto de su mandato. Por lo tanto, en este caso de una opinión política frente a un proceso constituyente, no creo que uno pudiera recurrir a las armas del estatuto partidario para sancionar la postura del Presidente", argumentó.

Huenchumilla incluso consideró que "la Democracia Cristiana cometería un error al entrar a ver las normas estatutarias, y generar un hecho político que sería negativo. Es la opinión del Presidente y a estas alturas del partido, no creo que haga mucho cuento en la militancia".

FALANGE DEFIENDE A FREI DEL SENADOR NÚÑEZ

La decisión del expresidente fue cuestionada en duros términos por el senador comunista Daniel Núñez, quien a su vez, ha sido objeto de críticas por parte de la DC y de antiguos militantes de la falange.

A través de X, el parlamentario acusó que al apoyar esa opción, "los poderosos de siempre seguirán amasando su fortuna a costa del pueblo". Y más tarde, publicó un video donde profundiza en su postura: "La propuesta de nueva Constitución institucionaliza los abusos y en ese sentido, es de interés del mundo de los negocios, de los grandes grupos económicos, que se apruebe".

"Como el expresidente hace tiempo se alejó de los asuntos públicos, de los problemas de la ciudadanía, y justamente está dedicado a sus negocios privados -lo vi promoviendo unos vinos en China-, ¿qué se puede esperar? Al final da la sensación de que está más preocupado de sus propios negocios de lo que le pase a los ciudadanos chilenos", subrayó.

Núñez reiteró que "hoy día, lo que hace Frei es ser un empresario que defiende sus negocios, y en la defensa de ello y de las menores regulaciones públicas que pueden permitir los abusos, está votando A Favor de esta nueva Constitución".

Gianni Rivera, vicepresidente de la falange, respondió a la primera publicación que "no sólo le faltas el respeto al Presidente Frei, sino también a toda la DC. Por acciones como las tuyas, ganó el rechazo de manera amplia (en septiembre de 2022), y si se sigue con este mensaje, es hacerle campaña al A Favor. Cuando no hay nada bueno que decir es mejor callar".

En tanto, la senadora Ximena Rincón, quien abandonó la DC para formar Demócratas, apuntó en la misma red social que "no puede extrañar esta reacción. Cuando no hay argumentos llega la denostación y el PC no tiene argumentos".