Javier Couso: Una Constitución perfecta en el papel puede no hacer la diferencia o tener resultados negativos

El abogado constitucionalista DC Javier Couso destacó en Cooperativa un conjunto de aspectos del borrador de la nueva Constitución, aunque lamentó que las leyes electorales -que calificó como "el sistema nervioso del sistema político"- hayan quedado fuera del texto que será la base de la nueva Carta Magna.

En conversación con Lo que Queda del Día, el académico apuntó que "uno puede tener la Constitución más perfecta en el papel y ponerla en un país donde no hay una cultura constitucional, una cultura jurídica y va a tener resultados muy negativos... Imaginemos que Chile colaborara con los mejores constitucionalistas del planeta para tener una nueva Constitución; uno la instalaría y no haría ninguna diferencia" si no encarna en la cultura política nacional ni goza de la legitimidad suficiente.

"Es cierto que uno debe velar porque la Constitución tenga los más altos estándares posibles, pero en Chile ha habido dos argumentos contradictorios: en algunos momentos críticos de la Convención han planteado que esta Constitución es 'muy de avanzada', por decirlo así, y se quejaban de que iba a ser imposible cambiarlo, (criticaban el) aprovechar la oportunidad de poner cosas muy innovadoras que después iban a ser imposibles de ser cambiadas", comentó.

Luego, se ha criticado la inexistencia de quórums especiales para las reformas, que deja la nueva Constitución al arbitrio de simples mayorías parlamentarias. Pero "si fuera cierto que las democracias están en peligro por la ley simple, Nueva Zelandia no sería una democracia", apuntó.

"Me parece que hay mucha desconfianza, que es natural cuando hay tantas innovaciones (...) En un ambiente de polarización como el que estamos enfrentando, esta campaña (hacia el Plebiscito de Salida) va a ser focalizada y es probable que haya muchas inexactitudes", planteó Couso.

"LAS CONSTITUCIONES MÁS RESPETADAS DEL MUNDO TUVIERON GANADORES Y PERDEDORES"

El experto también volvió a marcar distancia con la metáfora de la Constitución como "casa de todos", que elaboró su colega y correligionario DC Patricio Zapata.

"Las constituciones más respetadas del mundo, como la de Estados Unidos, tuvieron ganadores y perdedores. Con el tiempo, eventualmente, lograron convertirse en 'la casa de todos'", señaló.

Esto, para el caso de Chile, se observa en la Constitución de 1925, que inicialmente se interpretó como una imposición de Arturo Alessandri, y que "sólo se transformó en 'la casa de todos' a fines de los años 30". Para 1973, ya con ese estatus, "tanto Allende como Pinochet la invocaron" como fuente de legitimidad.

Dicho objetivo en el momento actual, "me parece que es una aspiración un poco ingenua de un país que ha vivido un estallido social", comentó.

Aspectos positivos y negativos del borrador

En materia del borrador constitucional, el abogado destacó que "es un país que por primera vez va a tener una Constitución elaborada democráticamente en su historia, eso es para el mundo contemporáneo del derecho constitucional un dato relevante".

Además, Couso añadió que "es el primero de la historia, no solo de Chile, sino del mundo, elaborado por una convención con paridad de género".

"El cambio de eje, de un estado subsidiario, más bien hostil a ciertos derechos, particularmente en la huelga, que aparece mencionada (en la Constitución actual) solamente para prohibirla en el sector público, aparece aquí muy robusta", agregó.

El experto aseguró que "las cosas que a mí me parecen débiles han sido bastante comentadas ya y son muy importantes (...) el sistema nervioso del sistema político, valga la redundancia, es la ley electoral y ojalá estuviera involucrado dentro de la Constitución, y quedó fuera".

"La situación de que el actual sistema electoral no esté zanjado y que sea entregado al Parlamento tiene una ventaja, que parece ser que el actual Parlamento está más alineado al votante medio", añadió.