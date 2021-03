Jorge Pizarro: Una constitución blanca o negra será rechazada en el plebiscito de salida

El senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro analizó las elecciones venideras y señaló que la nueva Constitución no puede ser blanca o negra, advirtiendo que, de ser así, esta será rechazada en el plebiscito de salida.

En conversación con con el periodista de Radio Cooperativa Sergio Campos en su programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, el legislador enfatizó que es fundamental la participación de toda la ciudadanía en el nuevo proceso constitucional.

"Hay gente que solo cree que puede tener derechos y no está dispuesta a tener ninguna obligación. Eso no puede resultar en ningún sistema", señaló el nuevo vicepresidente del Senado.

"No hay que olvidarse que esa propuesta después va a ser plebiscitada y si la propuesta que viene es solo blanco o solo negro, lo más probable es que la mayoría de la población diga 'no, esto no puede ser'", advirtió el legislador, agregando: "En esta casa común tiene que haber ciertas garantías que permitan que todos nos podamos expresar y desarrollar respetando nuestros derechos individuales y colectivos".

El legislador apuntó a "que la gente participe", pero en la gestación de un marco jurídico general, sostiene que quienes salgan electos deben desempeñarse con "capacidad de inclusión" y ciertas garantías. "Estoy convencido que quienes salgan elegidos a la convención constituyente van a tener esa capacidad", indicó.