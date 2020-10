Oposición acusa que Gobierno busca desincentivar participación en el plebiscito

Los partidos de oposición acusaron al Gobierno de buscar desincentivar la participación en el plebiscito al aludir a posibles hechos de violencia que se podrían registrar durante la jornada de este domingo.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, planteó durante esta jornada que "tanto el presidente como el ministro de Defensa han manifestado que hay preocupación sobre ello, es porque evidentemente hay ciertos indicios de algunos llamados que van en esa dirección".

"No tengo más antecedentes al respecto, sabemos que hay grupos, tal como los ha dicho el fiscal Guerra, que son grupos radicalizados, antisistema. Es evidente que muchos de ellos se coordinan a través de redes sociales y hay algunos otros grupos que están vinculados al narco, todo eso es parte de esa violencia inaceptable, contraria a la democracia que nosotros queremos dejar completamente aislada", añadió.

Estas palabras no fueron bien recibidas por el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, quien aseveró que "a mí me parece desafortunado, porque si hay información de inteligencia, se tiene que mantener de manera reservada, ¿Para qué asustar a la población?".

Álvaro Elizalde, presidente del PS, indicó que "pareciera que el hecho del odio quiere desincentivar la participación ciudadana el próximo domingo. Si tiene antecedentes de inteligencia, el Gobierno tiene que adoptar la medida necesaria para evitar que este tipo de situaciones se produzcan, pero no hacer una vocería, que es, en definitiva, un llamado a no participar. Su compromiso con el rechazo le jugó una mala pasada".

Mientras tanto, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, comentó que "uno no puede desalojar una locura enfermiza, pero yo no veo por dónde se puede sostener una tesis que va a haber atentados contra las sedes de votación, más cuando están bajo control del Ejército, las Fuerzas Armadas. Estarán, digámoslo, los aparatos policiales para definir, por adelantado, quiénes son los que pretenden alterar por la vía de algún hecho, que si hubiera sería absolutamente marginal. Pero no metamos algún sistema de temor".