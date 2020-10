Oposición busca impedir que ministros o parlamentarios postulen a la Convención Constitucional

Los diputados Iván Flores (DC) y Jorge Brito (RD) presentaron un proyecto para impedir que actuales autoridades y parlamentarios puedan postularse para integrar la Convención Constitucional que deberá redactar la nueva Carta Fundamental.

La iniciativa apunta a ministros, intendentes, subsecretarios, senadores y diputados que estén en funciones entre el 25 de octubre pasado, día del plebiscito, y la fecha de la elección de los convencionales, el 12 de abril próximo.

"La ciudadanía no quiere a ministros, intendentes, senadores ni diputados escribiendo esta Carta Fundamental", aseguró Flores, ex presidente de la Cámara Baja.

Ingresamos reforma para que se respete la decisión ciudadana y parlamentarios no puedan postular a #ConvencionConstitucional

La ciudadanía no quiere ni a ministros, ni a intendentes, ni a parlamentarios escribiendo la carta fundamental

Así de claro, sin cuchufletas! pic.twitter.com/xVE8l0vDcF — Iván Flores García (@ifloresdiputado) October 28, 2020

Brito afirmó que el texto propone también que dichas autoridades no puedan ser candidatos "aunque renuncien a sus cargos".

"Si no son los impedimentos éticos que hacen a estas personas no renunciar a sus cargos para postularse, entonces que el impedimento sea legal, porque el país ya dijo, (Convención) Mixta, no", agregó.

Este proyecto contempla que Ministros, Parlamentarios, subsecretarios e Intendentes no puedan irse de sus cargos para querer ser parte de la Convención Constitucional. Suena lógico, ¿verdad?. — Jorge Brito Diputado ✸ (@jorbritoh) October 28, 2020

En el plebiscito 5.886.421 chilenos (78,27 por ciento de los votos) aprobaron que se redacte una nueva Constitución, y 5.646.427 personas (78,99 por ciento) eligieron que sea elaborada por una Convención Constitucional, órgano 100 por ciento electo.