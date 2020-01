Plebiscito: Desbordes da libertad de acción en RN y dice que "minoría importante" votará a favor

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ratificó que los militantes del partido tendrán libertad de acciones en el plebiscito constituyente del 26 de abril.

En el consejo regional ampliado del partido realizado en Talca, el timonel señaló que "como partido -hasta ahora- los consejeros son partidarios, al igual que yo, de no tomar una postura oficial, porque estamos con mucha gente en la opción apruebo".

"Una mayoría está por la opción rechazo, no sé cuánto, un 60 por ciento (de militantes) por lo menos. Pero hay una minoría importante, que no es del 10 por ciento, no es del 5 por ciento", aclaró el diputado.

"La mayoría o muchos de nuestros alcaldes están por el 'apruebo'. Hay diferentes puntos de vista", indicó.

"No creo que nos transformemos en Venezuela"

En este contexto, el diputado Hugo Rey señaló que "yo quiero ser parte de la mayoría en el plebiscito".

"Dentro de los diputados, somos una minoría, somos 10 o 12 diputados que estamos por la opción 'sí', pero yo creo que definitiva esa opción va a triunfar, no creo en el pesimismo de que si gana el 'apruebo' nos vamos a transformar en una Venezuela", sentenció el parlamentario.

Esta semana la mayoría de los diputados y senadores de Renovación Nacional anunciaron que votarían en contra de una nueva Constitución, alineándose con la decisión adoptada en la UDI.