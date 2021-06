Provoste: Es curioso que constituyentes desconozcan el acuerdo que permitió su candidatura

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), tomó distancia de la declaración de los constituyentes independientes que integran la autodenominada "Vocería de los Pueblos", en la que anticipan que no se "subordinarán" a lo establecido en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en su tiempo en la Convención.

La legisladora remarcó en Radio Universo que "todos tenemos bordes en los cuales desarrollar nuestra tarea", y la de ése órgano se remite a "escribir una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco, y en la reforma se establecen algunos principios en los que ellos se mueven", uno de los principales siendo que las decisiones de la asamblea deben tomarse con un quórum de dos tercios.

En ese sentido, planteó que "me resulta curioso venir a desconocer el Acuerdo por la Paz que da inicio al itinerario constituyente del que ellos participaron, e incluso fueron candidatos y electos".

"Cuando uno desconoce algo no se presenta como candidato", fustigó, ya que "cuando todos presentaron su nombre, hay una confirmación y validación de un proceso que nos parece muy importante, que es cómo a través de esta vía vamos a escribir una nueva Constitución".

De todos modos, Provoste cerró reflexionando que "el mandato que tienen los 155 constituyentes es un enorme desafío y yo estoy segura que van a cumplir ese mandato ciudadano, que es presentar una nueva Constitución que va a tener además un Plebiscito de salida".

"ES PASAR POR ENCIMA DE LA DEMOCRACIA"

Entre quienes coincidieron con la senadora estuvo el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien sostuvo que el hecho de que hayan postulado a la Convención valida el acuerdo de noviembre del 2019: "Pasa que esos constituyentes ya se sometieron a lo que fue el acuerdo, porque si fueron candidatos, fue gracias a ese acuerdo. El Gobierno validó ese acuerdo ha cumplido cada centímetro de ese acuerdo, por lo tanto, no nos queda más que seguir cumpliendo", señaló.

Lo mismo indicó el convencional electo del Distrito 7 Agustín Squella (Ind-Partido Liberal), quien aseguró que "no hago ningún llamado que no sea a ajustarnos a las normas previas, nunca me gustaron los dos tercios, pero es la regla que se estableció", además afirmó que "nada debería complicar la instalación de la Convención Constitucional".

El correligionario de Provoste, Fuad Chahín, único militante DC electo para la Convención, también criticó la declaración pues, analizó, "pasar por encima de las reglas del juego en el fondo es pasar por encima de la democracia".

"Y si vamos a estar parte importante del tiempo en la discusión de si vamos a respetar o no las reglas por las cuales resultamos elegidos, creo que sería bastante irresponsable", reprochó el representante del Distrito 22, de La Araucanía.

En la misma línea se manifestó desde la derecha el convencional del D10 Cristián Monckeberg (RN): "No nos produce sorpresa la actitud que han tomado algunos miembros de la Convención. Lo que se está produciendo es saltarse las reglas del juego, las reglas democráticas, y lo que nos dijo la ciudadanía y el verdadero mandato del pueblo fue: 'siéntense a dialogar'".

ELISA LONCÓN: "ANTIDEMOCRÁTICO SERÍA OPTAR POR EL ACUERDO"

De momento, en la "Vocería de los Pueblos" no dan marcha atrás, y una de sus integrantes, la constituyente mapuche Elisa Loncón, criticó que quienes se oponen a su declaración "van a usar metáforas, a usar conceptos para detener esta posibilidad de hacer los cambios, pero no somos un rebaño: somos representantes de territorios".

"Siempre tuvo que haber presión desde abajo, desde los territorios, para avanzar en estos procesos. Antidemocrático sería que optáramos por ese acuerdo que ellos establecieron y que no representa lo que somos los constituyentes. y seguir marginando a los territorios", expuso.

Por su parte, el comunista Marcos Barraza, electo en el D13, mientras su pacto no se pronuncia sobre lo planteado por la agrupación, reflexionó que "hay que ir generando mayorías, pero a la vez generar pasos comunicantes con el próximo Congreso, por ejemplo, para cambiar esa regla de dos tercios".

"En el caso de los comunistas, tenemos conciencia de que no nos gusta la regla de dos tercios: lo hemos dicho desde el inicio y lo sostenemos", por lo mismo, habría una apertura a rescatar ese discurso, ya que "hay un debate que está cursando en Apruebo Dignidad y en otras fuerzas, que espero que permita establecer una mirada de conjunto para superar esa regla".

A su vez, Beatriz Sánchez, electa en el D12 por Apruebo Dignidad, en tanto, ve "con buenos ojos el trabajo colectivo de distintos grupos dentro de la Convención. Tenemos que acostumbrarnos a las nuevas voces en este proceso y no podemos partir con temor a las ideas y negarlos al debate; por el contrario, desdramaticemos las diferencias, abramos el debate y bajemos la tensión".

En tanto, el constituyente electo de la Lista del Apruebo Tomás Laibe (PS), representante del austral D27, considera que "las normas que tiene la Convención son razonables", no obstante: "Estoy de acuerdo con la declaración en el sentido de que la Constituyente es soberana y lo que corresponde es que cuando se reúna podamos discutir esta regla" .