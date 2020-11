Rector Vivaldi: Es clave que la ciudadanía se sienta convocada a incidir en el proceso constituyente

Ya transcurrida una semana del Plebiscito en que Chile decidió, por amplia mayoría, que se elabore una nueva Constitución, el rector de la Universidad, Ennio Vivaldi, planteó que es clave que en este proceso "la ciudadanía se sienta convocada a incidir".

"La gente necesita sentir que la están invitando, de verdad y honestamente, a dar opiniones, y que de alguna manera, el proceso en el cual se involucra, de dar opiniones, de intercambiar ideas y propuestas, va a ser escuchado y tendrá un repercusión real", sostuvo en conversación con Lo Que Queda del Día.

Insistió que "es muy importante que la gente se sienta convocada de verdad a incidir", porque "si no se es capaz de transmitirle eso a la población (...) si la gente siente que no es posible discutir, entender, proponer y hacer cambios, hay dos posibilidades: la resignación, cada uno para su casa y la triste y lamentable frase de 'qué importa a quién hayan elegido si el lunes igual debo trabajar', y a que la política le es ajena; y lo otro, que nadie puede considerar deseable, (se piense) que no hay otro camino que irrumpir y hacer una rebelión por otras vías".

"Y los dos caminos son absolutamente inconducentes a una construcción democrática", sentenció en Cooperativa.

Comparó también que entre el plebiscito de 1988 y el de 2020 hay una "diferencia muy notable": que en el primero "decidíamos quien iba ser (o seguir siendo) el gobernante", mientras que el del 25 de octubre se trató de "una voluntad de cambiar las fases de un modelo de sociedad, donde se dijo que queremos una nueva Constitución porque hay una cantidad de valores con los cuales ya no nos identificamos".

"Valores que no hemos conversado nunca, que fueron aplicados de manera muy axiomática y que han impulsado una sociedad y mentalidad que se expresa en la vida cotidiana, y en la educación y la salud, del egoísmo, el individualismo, de lo privado por sobre lo público", complementó, resaltando que con el triunfo del Apruebo "se rechazó un sistema de valores y que entre todos tenemos que reconstruir".

TEMOR A UNA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS: "ES FACTIBLE"

Consultado sobre los temores a la llegada de una segunda ola de contagios, como ya ocurre en Europa, Vivaldi consideró "factible" que pueda ocurrir.

Como integrante de la Mesa Social Covid-19, apuntó que "hay un tema conductual que es muy importante y un tema de salud mental, de estado de ánimo que pas a ser crítico en la forma como uno se comporta"; por ejemplo, "la forma en que los jóvenes comprenden y entienden lo que está en juego cuando hacen reuniones grupales".

Sostuvo que en Chile y esta parte del mundo "tenemos la fortuna" de que, a diferencia de Europa donde el rebrote llegó en su invierno, en nuestra región podríamos afrontar esa estación, el próximo año, ya con la existencia de una vacuna.

Sin embargo, aseguró que no hay que generar "falsas expectativas" sobre una vacuna "e insistir en la parte de la salud mental y nuestra conducta colectiva", ya que "mientras no tengamos una vacuna, dependemos de eso".

Esto pese a que hay "esperanza de tener resultados pronto, por la masividad" de las candidatas a vacunas que están en desarrollo; "es tal la cantidad de estudios simultáneos, que uno puede pensar que en un plazo mucho menor de lo habitual uno podría llegar a tener la producción de una".