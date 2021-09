Rodrigo Rojas Vade renunció a la Convención Constitucional

Rodrigo Rojas Vade, ex rostro de La Lista del Pueblo (hoy Pueblo Constituyente), confirmó este lunes su decisión de dejar la Convención Constitucional, debido a la polémica que lo envuelve luego de que se conociera que mintió sobre tener cáncer, enfermedad que nunca padeció y que utilizó como bandera de campaña para ser electo en el cargo.

"No volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud", anunció mediante una declaración pública en sus redes sociales.

"Su rol (de la Convención) es demasiado importante como para ser (yo) una dificultad en su funcionamiento o resultado", agregó.

Asimismo, expresó: "Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de Constitución Política que entregarán al país para su ratificación para dejar atrás a la nefasta Constitución de 1980, al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendieron el proceso para llegar a ella".

"Mi compromiso siempre ha sido real", aseguró, junto con ofrecer "disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas". Dijo haber "cometido errores muy graves, pero ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy".

No obstante, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de perjurio, debido a que en su declaración de patrimonio había asegurado tener una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que no padece.

Incluso el último jueves declaró ante la Policía de Investigaciones en calidad de imputado.

Rojas Vade, con licencia médica desde hace una semana y media, garantizó también que no aceptará dinero por los días que no trabajó "sin justificación", y enfatizó que "tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo: no trabajaré en la Convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores, los reconocen y asumen las consecuencias".

Aún no existe un mecanismo para concretar su salida de la Convención. Según el capítulo de la Constitución vigente que habilitó este proceso constituyente, a los convencionales se les aplica el artículo 60 referente a los congresistas, en el cual, entre otros puntos, se establece que pueden "renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional".

Además, la propia Convención recién dejará definidos esta semana sus reglamentos de funcionamiento.

De todos modos, en caso de concretarse la renuncia de Rojas Vade, la Convención quedará con un integrante menos. En esta materia se aplica el artículo 51, que regula la composición del Congreso, y establece que quienes fueron "elegidos como independientes no serán reemplazados". Sólo son sustituidos los escaños de aquellos que pertenezcan a un partido político o hubieren postulado como independientes en una lista de partidos.

La mentira de Rojas Vade estalló hace tres fines de semana, cuando se vio obligado -en una entrevista- a confesar que mintió sobre padecer cáncer -en especifico, una falsa leucemia linfoblástica mixta-, lo que luego también salió a explicar en una declaración pública, aunque sin aclarar toda la verdad. Luego de ello, renunció a su cargo en una de las siete vicepresidencias adjuntas de la mesa ampliada del órgano constituyente.

Días después fue apartado de Pueblo Constituyente, nuevo bloque de convencionales que decidieron separarse de La Lista del Pueblo.

La semana pasada, la presidenta Elisa Loncon opinó que "no sería favorable su presencia, tanto para la salud de él mismo y por el cuidado de la misma Convención", y esta mañana el vicepresidente Jaime Bassa recalcó en Cooperativa que "desde la perspectiva del funcionamiento de la Constituyente, no sería un problema que no volviera".