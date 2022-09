"Tenemos una segunda oportunidad": José Antonio Kast reapareció para respaldar el Rechazo

Tras un extenso silencio comunicacional, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reapareció este jueves en un encuentro de Acción Republicana, en paralelo a los cierres de campaña, para ratificar su apoyo al Rechazo en plebiscito de salida.

Según T13, esta noche el extimonel republicano entregó un discurso a personas que se "titularon" en la Academia Republicana, y con propuesta constitucional en mano, sostuvo que "me he leído un par de veces el borrador y me cuesta entenderlo".

Durante su mensaje, que fue transmitido por streaming, recalcó que "tenemos una oportunidad increíble: pasamos de una violencia extrema, superamos una pandemia y hoy tenemos una nueva oportunidad para reconquistar nuestra patria desde la idea de la libertad".

En alusión al plebiscito de entrada, sostuvo que "la ideología nos derrotó 80-20 hace un año y medio. Estábamos por el piso, luego tuvimos elecciones de convencionales, alcaldes (...) donde también nos fue mal, pero nos dimos cuenta de que, dentro de los convencionales había valientes (...) que nos develaron lo que estaba ocurriendo dentro".

Por tanto, Kast aseveró que "tenemos una segunda oportunidad este domingo", y en ese sentido, instó a "cualquiera que no esté inscrito como apoderado, le pido que se inscriba ahora o si conoce a alguien, que lo invite".

El excandidato también aprovechó de cuestionar -como lo han hecho otros derechistas- el rol del Presidente Gabriel Boric durante estos últimos dos meses: "No puede salirle gratis al actual jefe de campaña todo esto (...). Chile no se merece lo que está ocurriendo, Chile no se merece un jefe de campaña".

"El domingo, con fuerza y ganas, vamos a ganar. Y le vamos a decir al Presidente que queremos un gobernante", cerró.