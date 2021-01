El ex ministro Genaro Arriagada (DC) reflexionó en El Primer Café que la centroizquierda chilena debe rescatar, al menos en lo inmediato, las "ideas socialdemócratas; vale decir, reformistas, no revolucionarias": a su juicio, son estas últimas las que predominan en la actualidad. "Lo que vemos hoy día es una crítica al capitalismo, pero no (para) tirarlo a la basura, porque -querámoslo o no- ese sistema es el único que funciona, pero hay que introducirle reformas radicales", enfatizó.

