El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) comentó en El Primer Café el caso de Gabriel Silber, quien bajó su candidatura a presidir la Cámara de Diputados luego de ser acusado anónimamente de violencia intrafamiliar. "Tratemos de mirar estos fenómenos no con ojos de teleserie, no con ojos de 'Pacto de Sangre', sino que entender que hay una discusión del tercer lugar más importante del Estado", indicó. Sostuvo que en esta elección "se cruzó un hecho gravísimo que debe ser investigado (...) No me parece que se cruce en la discusión política la página policial".

