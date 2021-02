Desbordes: Hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó en los últimos dos años

El ex ministro de Defensa y abanderado presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, afirmó que su principal motivación es reconocer que Chile cambió y que la gente ya no busca "cuestiones cosméticas", pese a que desde su partido -señaló- hay gente que aún no dimensiona lo que pasó desde el estallido social.

"Creo, en lo personal, que una mirada de lo que ha pasado en Chile en los últimos dos años hace imperativo que tengamos capacidad de avanzar hacia una centroderecha en general con bastante más capacidad de reconocer los problemas", apuntó.

Desbordes advirtió en conversación con La Tercera que "hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó".

"Todavía hay gente en mi sector que tiene una venda en los ojos y que no quiere reconocer que este país de verdad cambió o exige que cambiemos en muchas cosas y no está disponible para cuestiones cosméticas", aseguró.

Al ser consultado respecto a si consideraba que su cargo en el gabinete del Presidente Sebastián Piñera le significó un costó en su imagen, respondió que "es la contribución que uno tiene que hacer a un proyecto colectivo".

"El Presidente me pidió que lo acompañara pensando en el primer aniversario del 18 de octubre y en el plebiscito del 25 octubre. Había agoreros que decían que si el Apruebo sacaba sobre el 70 por ciento iban a ir a La Moneda a pedir la cabeza del Presidente e iba a caer el gobierno", recordó.

Sin embargo, pese al compromiso con RN, una parte del partido no respalda su candidatura, pero Desbordes se lo toma con calma: "Es la historia de RN".

"Le pasó a Piñera en 2005. Lo mismo pasó en 2013. Pero es la historia de RN, la mayoría del partido me apoya, la mayoría de los alcaldes, concejales, cores, diputados, senadores. Y con eso es suficiente. No me voy a complicar por eso. Además, tengo el apoyo de un partido que es más pequeño, pero no hay que mirarlo en menos, el PRI. Con eso basta y sobra. Y ojo, que esto no se va a ganar solo dentro de los partidos", afirmó.