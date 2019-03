Diputada RN en ONU Mujeres: Soy "provida" y vengo a hablar por las mujeres que no nacieron

La diputada de RN Francesca Muñoz, miembro de la denominada "bancada evangélica", tomó la palabra en ONU Mujeres para expresar su oposición a la despenalización del aborto.

"Soy mujer, soy 'provida' y vengo a hablar en defensa de millones de mujeres que no nacieron porque algunas, no todas, no han sido capaces de defenderlas desde el vientre de la madre. Aún peor, impulsando políticas públicas que las entregan a procedimientos tortuosos para arrancarlas del vientre, destruyéndolas", sostuvo Muñoz en su intervención.

La diputada de RN agregó que "mi Constitución chilena dice que el artículo 19 la ley protege la vida del que está por nacer y si vamos a hablar de legislar a favor de la mujer, empecemos por dejarla nacer".

"Somos muchas mujeres 'provida' en el mundo y ninguna mentira, ninguna ideología, nos va a acallar. Defenderemos a las mujeres que están en el vientre y seguiremos haciéndolo, entregándolo todo", remarcó.

Al finalizar su discurso, Muñoz emplazó al organismo: "Sólo hago uso de mi libertad de expresión o, acaso, ¿Yo no tengo el derecho en la ONU Mujeres sólo por pensar distinto?".

En la sesión del organismo internacional, realizada en Nueva York ayer, estuvieron presentes las diputadas oficialistas María José Hoffmann (UDI) y la propia Muñoz. Por la oposición, asistieron la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS), Karol Cariola (PC), Natalia Castillo (RD), Camila Rojas (Comunes), Marcela Hernando (PR), Joanna Pérez (DC), Emilia Nuyado (PS) y Carolina Marzán (PPD).

Así, tras los tibios aplausos que recibió Muñoz, Maya Fernández solicitó la palabra para dar cuenta de que, la mayoría de las parlamentarias chilenas presentes, no estaba de acuerdo con las palabras de Muñoz.

"En Chile tenemos un Congreso diverso y, en ese sentido, debo decir que somos varias las diputadas presentes que no compartimos la opinión de la diputada que me antecedió", dijo Fernández en alusión a Muñoz.

La aún presidenta de la Cámara recordó en ONU Mujeres que "nuestro país tiene grandes deudas, es cierto, todavía con las mujeres, pero hemos avanzado. En el periodo pasado, bajo el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, aprobamos la despenalización del aborto en tres causales: En riesgo de vida de la madre, en caso de violación y en iniviablidad fetal, justamente pensando en miles de mujeres y niñas que sufren y son discriminadas".

"Justamente porque no queremos más violencia contra las mujeres es que miles de mujeres salimos a marchar el 8 de marzo. Más de 500 mil mujeres y hombres en todo Chile, porque no queremos más violencia. Basta de violencia contra la mujer", puntualizó.

En conversación con Cooperativa, la diputada Fernández explicó que "en su derecho, la diputada Francesca pide la palabra, pero habla más que de una controversia, habla desde su punto de vista".