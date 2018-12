Oposición y resultados de encuesta CEP: No han llegado los tiempos mejores

Luego de que la última encuesta CEP arrojara que la desaprobación al Presidente Sebastián Piñera supera su aprobación, desde la oposición recalcaron que estos indicadores demuestran que "no han llegado los tiempos mejores".

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, manifestó que "la encuesta CEP demuestra que no solo no han llegado los tiempos mejores, sino que son tiempos difíciles para el Gobierno y los chilenos se están dando cuenta de que este no ha sido un buen año".

"Que agradezca el Gobierno que esta encuesta no alcanzó a recoger en toda su magnitud los terribles sucesos ocurridos en La Araucanía, ni la mala manera que tuvieron de enfrentar esa situación el Ministerio del Interior y la policía", recordó.

Maldonado aprovechó la oportunidad para realizar un llamado a la unidad a los otros partidos de la ex Nueva Mayoría, destacando la figura del ex ministro Heraldo Muñoz (PPD), quien aparece en el sexto lugar en la medición.

Reacciones desde el Ejecutivo

Desde el Gobierno prefirieron centrarse en los aspectos positivos de la encuesta por sobre los resultados negativos, como comentó la vocera Cecilia Pérez.

"Respecto a la marcha del país, los chilenos sienten hoy día que en su vida familiar y personal son más felices y nosotros consideramos finalmente que eso demuestra que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está poniendo en marcha al país", destacó.

La ministra añadió que "agradecemos humildemente que el Presidente Sebastián Piñera esté entre los tres liderazgos nacionales mejor evaluados por la ciudadanía".

Por su parte, el timonel de RN, Mario Desbordes, aseveró que "la cifra de aprobación del Gobierno está dentro de lo esperable a estas alturas del primer año del periodo, yo encuentro que no son cifras malas. Uno siempre quisiera marcar mucho más y las encuestas son datos para tener a la vista usándolos después para determinar como avanzamos, pero no es la encuesta la forma en que nosotros vamos a definir la acción de trabajo".

"Creo que los datos en general son buenos. el Presidente Piñera está realizando una buena gestión, la gente está optimista respecto de lo que se viene hacia adelante y eso habla bien de nuestro Gobierno", dijo.

Lavín: La vida tiene muchas vueltas

Mientras tanto, el político mejor evaluado, Joaquín Lavín, agradeció el apoyo, aunque aseguró que no está pensando en la carrera presidencial.

"Lo tomo como un reconocimiento a ser alcalde atento 24/7 a las necesidades de los vecinos y estar con agilidad en las redes sociales", comentó a La Segunda.

"Estoy solo pensando en ser alcalde de Las Condes. La vida tiene muchas vueltas, no hay que anticiparse. Las encuestas son una montaña rusa, me ha tocado estar en el primer lugar y en el último. Los datos hay que tomárselos con humildad y trabajar día a día", añadió.