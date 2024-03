Frente Amplio vota su plebiscito unificador a partir de este sábado

Este fin de semana se llevará a cabo el plebiscito unificatorio del Frente Amplio, instancia en que podrán votar todos los militantes de Revolución Democrática y Convergencia Social inscritos en el registro de afiliados del Servel (hasta el 30 de noviembre de 2023 en el caso de RD y el 9 de diciembre en el caso de CS).

El proceso de votación se realizará a través de una plataforma de sufragio electrónico disponible en las páginas web de ambos partidos a partir de las 07:00 de la mañana de este sábado hasta las 21:00 del domingo. Una vez finalizada la votación, el escrutinio se transmitirá en vivo a través de las mencionadas plataformas digitales.

Al respecto, la secretaria general de CS, Lorena Meneses, sostuvo que "nos interesa que la militancia de RD, de Convergencia, voten informados. Este 09 y 10 es necesario votar en una plataforma, ahí están todas indicaciones".

El presidente de la colectividad, Diego Vela, apuntó que "estamos con calma, esperamos que pueda ser similar a la participación que han existido en las últimas elecciones, ojalá aumentar. Pero en ese sentido el llamado que estamos haciendo es a participar, a votar informadamente, ver los principios que se están proponiendo de partido Frente Amplio y poder tomar la definición de dar este paso para adelante o no"

Por parte de RD, la secretaria general, Tatiana Urrutia, llamó a la colectividad "a tener una fuerza política de respaldo al Presidente Boric con mucha más fuerza de la que se ha sostenido hasta ahora. La dispersión que vemos hoy en el Congreso nos hace también pensar que una unificación es positiva en términos de la profundidad más política de lo que significa el proyecto del Frente Amplio".

En ese sentido, el timonel Diego Ibáñez invitó a participar "este plebiscito por la unidad del Frente Amplio. Creemos que hoy la política está en extremo fragmentada, atomizada, y nosotros hemos decidido iniciar un camino colectivo".

Se estima que el padrón electoral asciende a 60 mil militantes.

MANDATARIO VOTARÁ A FAVOR DE LA UNIFICACIÓN

Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien anunció que votará a favor de la unificación en el plebiscito mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde ratificó su postura con un mensaje acompañado de una imagen del logo del conglomerado.

En tanto, el diputado de RD, Andrés Giordano, hizo un llamado a "quienes tengan una visión de mundo hacia donde las personas no tengan que rascarse con sus propias uñas y donde además tenga sentido construir un espacio más humano, cabe en este espacio".

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del Frente amplio, Camila Rojas (Comunes), explicó que "el proceso de unidad al que estamos convocando a nuestros compañeros y compañeras es de vital importancia para conseguir las grandes transformaciones que nos hemos propuesto. El llamado es a pensar en grande, en unidad".

De igual manera, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), enfatizó que este proceso "es un primer paso para ir fortaleciendo la unidad del Frente Amplio de manera orgánica, y después podrán entrar más personas, nuevas organizaciones".

No obstante, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (RD), reparó en que "esperamos que el partido único sea un partido que trascienda a la gente que trabaja en el Gobierno o quienes estamos por el Gobierno, sino que sea un partido vivo en las fuerzas sociales, en los espacios que hoy se están moviendo para transformar el país, y que, por lo tanto, pueda trascender hacia los próximos años".

"Nosotros como colectividad no estamos pensando en el legado de un presidente u otro, sino que estamos pensando en resolver injusticias que tienen 20, 30, 40 e inclusive 100 años. Y probablemente el legado del Presidente Boric no va a pasar por un tema de los partidos, porque esas son herramientas no más", complementó el diputado Gonzalo Winter (CS).

DETRACTORES CUESTIONAN LAS FORMAS MÁS QUE EL FONDO

Pero también hay detractores del proceso, como Adolfo Solís, militante de RD y coordinador del "rechazo" en esta votación.

"Lo que hemos hecho es discutir y poner en cuestionamiento, más que el fondo, la forma del proceso. Siempre son muy rápidos, con poca participación de las bases, de los territorios, y eso nos tiene muy preocupados. Creemos que pudo ser distinto, un poco más lento, con menos presión, pero que hubiese resultado más potente y mucha más medula", opinó.

Los resultados oficiales del sufragio los entregará el Tribunal Supremo el próximo 15 de marzo. Tras eso, se instalará una directiva provisoria con 9 integrantes, quienes convocarán a elecciones finales para junio, donde se definirán los cargos para la nueva colectividad política.

Asimismo, tras la consulta se deberá aprobar la propuesta de estatutos, donde se definirá la estructura básica y se ratificará o no el nombre del Frente Amplio.