Maite Orsini sufrió el robo de su celular

La diputada de Revolución Democrática Maite Orsini sufrió este jueves el robo de su teléfono celular en el centro de Santiago, informó Carabineros.

El hecho, calificado como "robo por sorpresa, ocurrió al mediodía en calle José Miguel de la Barra con Cardenal Caro, cuando iba camino a su oficiana en calle Loreto, en la comuna de Recoleta.

Según el parte policial, Orsini fue abordada por dos motociclistas quienes "de forma sorpresiva le sustraen su celular, sin ocasionarle lesiones".

"Se hace presente que la denuncia la realiza a esta hora (pasadas las 14:00 horas) en dependencias de la Subcomisaria Recoleta Sur, luego de haber realizado todos los trámites de bloqueo del teléfono y tarjetas ya que mantiene información laboral en el mismo, el cual al momento de ser sustraído se encontraba desbloqueado".

El teléfono, detalló Carabineros, no mantenía el GPS activado.

Más tarde, en una historia subida a su Instagram, Orsini relató que "estoy bien, que iba caminando, llegando a mi oficina, la comuna de Recoleta, con el celular en la mano, mala mía, en la calle mirando el celular, pasó una moto, me sacó el celular de la mano y siguió, no sufrí ningún tipo ni forma de violencia".

"Me dirigí a Carabineros, hice la denuncia correspondiente y no tenía intención ni que saliera en a la prensa, ni que se filtrara, ni que se preocuparan, ni nada, pero ya que se filtró, quiero decirles que estoy bien, que estoy acá en Recoleta, voy entrando a una actividad con adultos mayores, gracias por la preocupación, estoy perfecta, no me pasó nada, solo me sacaron el celular de la mano y arrancaron", finalizó.