La directiva de Revolución Democrática acudió a La Moneda para sostener una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien le entregaron una serie de propuestas de reformas para fortalecer la democracia.

Los dirigentes, encabezados por la presidenta de la colectividad, diputada Catalina Pérez, junto al también parlamentario Pablo Vidal, le manifestó al secretario de Estado varios temas, entre ellos la rebaja en 50 por ciento de la dieta parlamentaria y el cambio en el esquema de remuneraciones de altos funcionarios de Gobierno.

También propusieron un congreso unicameral, una reforma al Tribunal Constitucional (TC), Ley de Cuotas para las próximas municipales y Asamblea Constituyente, entre otras.

Al salir del encuentro los dirigentes no se mostaron satisfechos pues, pese a reconocer que hubo un diálogo franco, dijeron no haber visto a un Gobierno con liderazgo y afirmaron que el Ejecutivo no está haciendo bien su trabajo.