El presidente de la Juventud DC, Manuel Gallardo, afirmó en El Primer Café que era previsible el paro nacional que comienza este jueves la Confusam, quienes exigen aumentar los recursos para los funcionarios de salud en el Presupuesto 2021. "Llevan meses haciendo alusión a que (necesitan) menos aplausos y más recursos. Entonces me parece que quien tiene el sartén por el mango es el Gobierno (...) los parlamentarios pueden decir sí o no, pero es el Presidente de la República el que tiene la primera responsabilidad en que esto no pase a mayores", remarcó.

