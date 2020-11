17:06 - | Ministro del Interior, Rodrigo Delgado: Yo creo fuertemente en el rol de las policías, por lo tanto, el respaldo para Carabineros y la PDI está, pero hay desafíos pendientes #CooperativaEnCasa

16:57 - | Ministro del Interior, Rodrigo Delgado: Hay que lograr que por diversos canales, ambas policías, Carabineros y PDI, puedan estar más cerca de la ciudadanía de una manera más transparente #CooperativaEnCasa

20:11 - | Ministro Delgado sobre La Araucanía: Merece y necesita paz, y el diálogo es fundamental. Se requiere la continuidad del diálogo, la apertura a conversar y ver lo mejor para el país #CooperativaEnCasa

20:10 - | Ministro Delgado: Más allá de las diferencias políticas, se requiere que el país pueda encaminarse tras esta crisis social y sanitaria #CooperativaEnCasa

20:08 - | Ministro Delgado: Agradezco la confianza del Presidente Piñera, sé que es un desafío complejo, y el principal es no desconectarme de la calle y de la gente que he visto como ha sufrido #CooperativaEnCasa

20:08 - | Delgado, tras asumir como ministro del Interior: Ha sido un día de muchas emociones, fueron tres períodos de alcalde de Estación Central, en una comuna que me vio crecer personal y profesionalmente #CooperativaEnCasa

19:43 - | Piñera a Rodrigo Delgado: La misión de este gabinete que usted preside es Impulsar con eficacia, voluntad y urgencia la agenda de futuro, que se basa y se centra en las necesidades y lo que nos piden los chilenos #CooperativaEnCasa

19:41 - | Piñera: No nos vamos a quedar cruzados de brazos por dos años, nuestra labor más allá de garantizar el proceso constituyente, y debemos enfrentar hoy con sentido de urgencia los problemas y las necesidades de los chilenos #CooperativaEnCasa

19:41 - | Presidente Piñera: Nuestro país necesita más que nunca la colaboración y el apoyo de todas las chilenas y chilenos #CooperativaEnCasa

19:39 - | Presidente Piñera: Le he pedido a Rodrigo Delgado trabajar estrechamente con las policías, para resguardar el orden público, proteger la seguridad de los ciudadanos y llevar paz a las familias chilenas #CooperativaEnCasa

19:38 - | Presidente Piñera a Rodrigo Delgado: "Le hemos encargado practicar los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos con todos los sectores, y seguir impulsando la modernización de nuestras policías" #CooperativaEnCasa

19:37 - | Presidente Piñera aprovecha de "agradecer y reconocer el gran aporte, compromiso y la vocación que demostró Víctor Pérez en el servicio público" #CooperativaEnCasa

19:35 - | Presidente Piñera da "cariñosa y entusiasta" bienvenida a su nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado: "Todos conocemos su valiosa y larga trayectoria, y su contribución en el mundo municipal y del servicio público" #CooperativaEnCasa

19:34 - | Entre aplausos, Rodrigo Delgado jura como nuevo ministro del Interior, el cuarto durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera #CooperativaEnCasa

19:25 - | Con todos lo ministros formados, comienza la ceremonia para el nombramiento de Rodrigo Delgado como ministro del Interior #CooperativaEnCasa

19:22 - | El ahora ex alcalde Rodrigo Delgado ya llegó a La Moneda para asumir como ministro del Interior #CooperativaEnCasa

19:21 - | Previamente, Delgado estuvo en una sesión especial del Concejo Municipal, donde presentó su renuncia y esta fue aceptada por los concejales

19:14 - | [Video] Delgado fue despedido entre aplausos en su despedida de la Municipalidad de Estación Central Con aplausos de los funcionarios municipales fue despedido el ex Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, el ministro Jaime Bellolio lo vino a buscar, juntos se dirigen a la moneda dónde asumirá como nuevo Ministro del Interior. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/pLqOe4pVA9 — Felipe Cofré (@_felipecofre) November 4, 2020

19:12 - | En La Moneda ya están todos los ministros a la espera del ajuste de gabinete #CooperativaEnCasa

09:33 - | #ElPrimerCafé Fernando Atria (Fuerza Común, Frente Amplio): "El Gobierno mostró un doble estándar manifiesto frente al paro de los camioneros; no actuó, como sí lo hace ante las barricadas" #CooperativaEnCasa

09:24 - | #ElPrimerCafé Felipe Salaberry (UDI) y reemplazante de Víctor Pérez: "Sería una falta de respeto exigirle al Presidente el 'derecho' de ocupar una cartera. Sí le hemos propuesto nombres" #CooperativaEnCasa

09:21 - | [En vivo] #ElPrimerCafé Felipe Salaberry (UDI): "El ministro Víctor Pérez estaba realizando una extraordinaria labor, pero la DC tendrá sus razones para haberse alineado con la izquierda extrema" #CooperativaEnCasa

09:16 - | Rodrigo Jordán (Independientes No Neutrales): Se ve un Gobierno que no gobierna y una oposición que trabaja en una cosa particular, pero pensando en la persona de Lo Hermida, estas discusiones lo terminan desencantando del sistema político #CooperativaEnCasa

09:15 - | [Radio en vivo] #ElPrimerCafé Manuel Gallardo (Juventud DC) y la acusación constitucional al ministro Pérez: "El paro de camioneros no fue pacífico" #CooperativaEnCasa

09:13 - | [Radio en vivo] #ElPrimerCafé Fernando Atria (Fuerza Común, Frente Amplio): Había un ministro que fue acusado por razones justificadas y era hora que él asumiera su responsabilidad política, no es una cuestión personal #CooperativaEnCasa

09:10 - | [En vivo] #ElPrimerCafé Felipe Salaberry (UDI): "Que presentaran la censura a la mesa de la Cámara inmediatamente tras la acusación, demostró lo patético de esta oposición en la Cámara" #CooperativaEnCasa

09:08 - | [Radio en vivo] #ElPrimerCafé Felipe Salaberry (UDI): La oposición dio ayer un espectáculo con la acusación constitucional al ministro Víctor Pérez #CooperativaEnCasa

08:10 - | Aunque valora la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), el diputado Matías Walker (DC) considera "inexplicable" que el general director de Carabineros, Mario Rozas, se mantenga en su puesto. En Cooperativa, apuntó que parte del juicio político al ahora ex jefe de gabinete -y los reproches a los anteriores titulares de esa cartera- se relacionan con el "descontrol" de la policía uniformada. Pese a ello, "pasan los ministros del Interior y el general Rozas, que parece ser de mucha confianza del Presidente Piñera, sigue ahí, sin asumir su responsabilidad de mando", cuestionó.

19:37 - | Presidente Piñera: El rol de la oposición no es hacer todo lo que esté a su alcance para dañar al Gobierno democráticamente elegido #CooperativaEnCasa

19:37 - | Víctor Pérez se retiró de La Moneda tras reunirse con el Presidente Piñera #CooperativaEnCasa

18:20 - | Por el momento es incierto si el Piñera realizará un cambio amplio de gabinete, entendiendo que Víctor Pérez representa a la UDI dentro del Comité Político.

18:10 - | El ex ministro Pérez renunció por teléfono, por lo que el titular de Interior deberá formalizar su renuncia en el Palacio de Gobierno.

17:24 - | Ministros y subsecretarios salieron a la puerta de La Moneda para recibir a Víctor Pérez, luego de que la Cámara aprobara la acusación #CooperativaEnCasa

17:21 - | Ovación: La Moneda recibe con aplausos al ex ministro Víctor Pérez #CooperativaEnCasa

16:38 - | "Presidente Piñera reafirma su convicción que Víctor Pérez ha cumplido con todos sus deberes, ha respetado la Constitución y las leyes, y no ha incurrido en ninguna causal de la acusación", dice el comunicado de La Moneda

16:38 - | Presidencia designa a Juan Francisco Galli como ministro interino tras la renuncia de Víctor Pérez #CooperativaEnCasa Por ahora solo comunicado... El pdte informa que designó como ministro interino a Juan Francisco Galli.

Hay también reemplazo de Arturo Zuñiga %uD83D%uDC47 @Cooperativa pic.twitter.com/jtGwRtKru3 — Valentina Godoy (@valegodoyb) November 3, 2020

16:17 - | "La grave violación de derechos humanos debe traer aparejada responsabilidad política para garantizar la no repetición", afirmó Boric en Twitter. Hemos aprobado en la Cámara de Diputados Acusación Constitucional contra Ministro del Interior Víctor Pérez. La grave violación de derechos humanos debe traer aparejada responsabilidad política para garantizar la no repetición. Es nuestro deber hacerlo valer. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 3, 2020

16:05 - | Ministro Pérez tras ser suspendido del cargo: "Hemos sido testigos de un debate que estaba absolutamente resuelto hace días o algunas horas. Era imposible convencer a nadie" #CooperativaEnCasa

15:51 - | "¡Primer paso superado! Se aprueba la admisibilidad de la Acusacion Constitucional a Víctor Pérez", destacó la diputada Camila Vallejo en Twitter Primer paso superado!! Se aprueba la admisibilidad de la #AcusacionConstitucional a Víctor Pérez %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F Qué bueno ver a la Oposición unida en defensa de los DDHH y no permitir la impunidad. Espero el Senado replique lo conseguido hoy!! pic.twitter.com/15QSiL7EHm — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) November 3, 2020

15:36 - | [URGENTE] Con 80 votos a favor y 74 en contra, la Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez #CooperativaEnCasa

15:34 - | María José Hoffmann (UDI): Esta acusación rompe el espíritu del plebiscito. Esta acusación no es correcta, tengan el valor y carácter para rechazarla #CooperativaEnCasa

15:32 - | María José Hoffmann (UDI): Nueve veces hemos tenido que escuchar discursos eternos de los mismos de siempre, apropiándose de la palabra "pueblo" cuando pelean por sus propios intereses #CooperativaEnCasa

15:22 - | Diputada Loreto Carvajal (PPD) aprobará acusación contra Pérez: El orden público se alteró durante 7 días con la paralización de los camiones, en pleno estado de excepción constitucional #CooperativaEnCasa

15:19 - | Alexis Sepúlveda (PR): Es indudable que acá hay hechos fundamentales que gatillaron esta acusación... El principal fue cuando un joven fue empujado hacia el Río Mapocho #CooperativaEnCasa

15:17 - | Paulina Núñez (RN): Debemos recuperar la convivencia y mirar hacia adelante... Hay que dejar de lado las pequeñeces y las odiosidades #CooperativaEnCasa

15:16 - | Jorge Brito (RD) fustiga gestión del ministro Pérez: "La mano dura contra el pueblo pobre, contra la gente humilde, contra la gente honesta" #CooperativaEnCasa

15:15 - | Jorge Brito (RD): Cuando un grupo de camioneros amenazaba con desabastecer el país, el mal ministro no aplicó las leyes que él mismo promovió #CooperativaEnCasa

15:12 - | Jorge Brito (RD): El ministro Pérez ha hecho de la provocación su práctica política #CooperativaEnCasa

14:57 - | Sobre el fondo del libelo, la parlamentaria aseguró que durante el paro camionero el jefe de gabinete "otorgó un trato privilegiado a los camioneros, lo que el ministro llama diálogo".

14:56 - | Diputada Hertz (PC) critica a la defensa y al oficialismo por llamar a rechazar la acusación para "devolver una suerte de favores al ministro Pérez por ayudar a inscribir una lista" a la DC cuando era parlamentario #CooperativaEnCasa

14:51 - | Diputada Álvarez (PS) advierte que la falta de protección del cabo Eugenio Nain al momento de su asesinato "podría ameritar una nueva acusación" contra el titular de Interior

14:44 - | Diputado Bernales (PL): Durante los últimos tres meses no ha existido un respecto irrestricto a los derechos humanos, no ha habido control sobre el orden público ni tampoco se han protegido a los propios carabineros... Prueba de eso es el asesinato de Eugenio Nain

14:39 - | Diputado Walker (DC) asegura que "la paralización de camioneros no fue un acto pacífico y el ministro lo sabe, porque él promovió la Ley Antibarricadas", que sanciona hechos ocurridos durante esa protesta #CooperativaEnCasa

14:34 - | Ministro Pérez: Nunca en mi vida he sido arbitrario y no tomé ninguna decisión en base a favorecer a unos y perjudicar a otros: A todos los traté exactamente igual #CooperativaEnCasa

14:27 - | Zaliasnik cita el concepto acuñado en la película "Gaslight" para cuestionar al diputado Ascencio por "correr la percepción del ministro injustamente acusado y llevarlo a un conflicto personal o de abogados" #CooperativaEnCasa

14:25 - | "El Ministerio del Interior sigue cumpliendo sus funciones día a día. Estoy hablando del ministro, los subsecretarios, Carabineros, PDI, intendentes y gobernadores. Siguen cumpliendo las labores de resguardar la seguridad pública y los derechos de las personas", insistió.

14:23 - | En la espera de la votación del libelo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, consideró "totalmente irracional que hoy el ministro esté sujeto a una acusación constitucional" porque la cartera sigue trabajando.

14:19 - | Diputado Ascencio: Aquí está en juego el país que queremos, y en el país que queremos hay un respeto irrestricto a los derechos humanos. El que haya asumido hace tres meses no es argumento #CooperativaEnCasa

14:12 - | "Los camioneros son otro nivel, son amigos y los mapuche no, y resulta que la mayoría de las querellas presentadas bajo la Ley de Seguridad son contra personas mapuche", ironizó.

14:10 - | Respecto a la arbitrariedad, el diputado cuestionó que Zaliasnik llamara a "no comparar peras con manzanas" entre camioneros y mapuches

14:10 - | Sobre la postura dialogante de Pérez, según su defensa, Ascencio responde mostrando imágenes del menor empujado al Río Mapocho y de Aníbal Villarroel, manifestando que "ellos no tuvieron posibilidad de diálogo" #CooperativaEnCasa

14:06 - | Ascencio: Violar los derechos humanos no es una falla estructural. Hay que corregir los problemas en lugar de darle respaldo irrestricto a Carabineros #CooperativaEnCasa

14:02 - | Ascencio critica el argumento de la defensa contra el capítulo sobre arbitrariedad de la Ley de Seguridad: "Creo que entienden perfectamente, pero la idea es tratar de tergiversar"

13:54 - | "A nombre de todos los diputados, no puedo aceptar que se diga que las acusaciones constitucionales distraen de las otras funciones legislativas, ni que supuestamente se intente ejercer el poder punitivo", enfatizó el parlamentario.

13:53 - | "La idea de ningunear a los diputados por hacer uso de una facultad constitucional creo que está demás", precisó al inicio de su réplica.

13:53 - | Diputado Ascencio (DC): Esto no es un tema personal. Parece que no hubieran cambiado a la defensa, ya que el tono de desprecio para quienes presentan la acusación se mantuvo permanentemente #CooperativaEnCasa

13:43 - | Diputados ovacionan al ministro Víctor Pérez al término de su intervención

13:42 - | Ministro Pérez: "El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoció que el 18 de octubre no ocurrió ninguna violación a los DD.HH."

13:40 - | Ministro Pérez: Rechazo tajantemente una falta de reacción ante algo tan grave como lo ocurrido en Pío Nono. El orden público tiene a las personas como centro, y este hecho debe ser dilucidado #CooperativaEnCasa

13:36 - | Pérez y las protestas previo al Plebiscito: Se me acusa de tratar unas manifestaciones de una manera y unas de otra... Si las marchas del Rechazo iban custodiadas por Carabineros fue porque eran pacíficas #CooperativaEnCasa

13:34 - | Víctor Pérez y el paro camionero: Tengo la absoluta tranquilidad de conciencia de que en ese momento operé, junto con todo el Ministerio del Interior y el Gobierno, de la mejor manera posible #CooperativaEnCasa

13:29 - | "Mantengo la absoluta convicción de que aplicar la Ley de Seguridad del Estado habría agravado el conflicto y a los ciudadanos les habría hecho peor", aseguró.

13:29 - | Ministro Pérez: En el paro camionero del 2015 no se podía entrar a Santiago; En el de este año eso no pasó, pero puede que en algunas comunidades sí, si no era una fiesta, era un paro #CooperativaEnCasa

13:24 - | Ministro Pérez y los disturbios en Curacautín: A pesar de las críticas, no tienen ninguna foto con un comunero herido o golpeado... La acción de diálogo y de Carabineros impidió que se hiriera a cualquier persona

13:16 - | Zaliasnik concluye su intervención reiterando el llamado a rechazar la acusación, pues "no hay gracia alguna en proteger a la democracia desnaturalizándola" #CooperativaEnCasa

13:02 - | Zaliasnik: Cuestionamientos de larga data a Carabineros no son imputables al ministro Pérez, pero éste sí se hace cargo de la reforma a la institución #CooperativaEnCasa

12:54 - | "Si se les diera el mismo tratamiento se requiere un fundamento justamente para que no haya arbitrariedad", puntualizó al concluir su respuesta al segundo capítulo del libelo.

12:52 - | Zaliasnik critica comparación entre paro camionero y advertencia de toma de tierras por comuneros mapuche: "Es comparar peras con manzanas"

12:47 - | Zaliasnik: Es la conveniencia política y cálculo frío lo que subyace a esta acusación, y no una infracción jurídico-constitucional, por eso no se ha nombrado ninguna. Más claro echarle agua #CooperativaEnCasa

12:37 - | Zaliasnik: Esta acusación desprecia a la actividad política, porque pide que todo amerite el uso de la Ley de Seguridad del Estado #CooperativaEnCasa

12:32 - | El abogado llamó a la Ley de Seguridad del Estado una "anomalía", pues "solo el Ministerio del Interior debe calibrar con fundamentos si se interponen querellas" bajo la norma.

12:25 - | Zaliasnik: Es cierto que la oposición es mayoría en esta Cámara, pero eso no significa que puedan pretender abdicar el sistema presidencial vigente para hacer de los ministros un cargo de su confianza #CooperativaEnCasa

12:22 - | [Audio] David Morales: La defensa del Gobierno a Víctor Pérez demuestra su decadencia

12:22 - | En esa línea, criticó que tomen tanto tiempo del ejercicio parlamentario, y que sean solo ejercicios destinados "a maniatar al Gobierno"

12:21 - | Sobre la seguidilla de libelos, Zaliasnik advierte que las cuatro acusaciones constitucionales y cinco interpelaciones efectuadas en este periodo "equivalen a una sesión de Sala a la semana por un año" #CooperativaEnCasa

12:16 - | Zaliasnik: La acusación constitucional no es un remedo de los recursos de protección, como se desprende de los dichos del diputado que la sostiene #CooperativaEnCasa

12:16 - | "Para acreditar todas y cada una de las conductas, la acusación constitucional se limita a citar medios de prensa, y solo se refieren a The Clinic", añadió.

12:06 - | "El ministro Pérez no es responsable de dejar de ejecutar ley alguna, porque no dejó de hacerlo... Lo que importa es que se acredite la infracción constitucional", explicó el jurista, agregando que no la hay.

12:04 - | Zaliasnik: Los acusadores nos muestran una carta y dejan ocultos los tres capítulos del libelo, como una especie de ilusionismo político, pero cuando el espectador abre los ojos se acaba la magia #CooperativaEnCasa

11:58 - | "Esta acusación desprecia a la política, cuando le corresponde a esta Sala realzarla", lamentó el abogado

11:58 - | Zaliasnik: Es una paradoja que tras el Plebiscito, pretendamos ahora realzar las diferencias políticas a cualquier precio, convirtiendo al ministro Pérez en una víctima en el altar de la expiación de nuestros conflictos internos #CooperativaEnCasa

11:56 - | "El tercer capítulo pretende que resuelva en solo tres meses todo lo que no se ha resuelto en décadas respecto a la reforma a Carabineros", cuestionó más tarde el jurista.

11:49 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Pérez: Por una parte, la acusación le reprocha al ministro no utilizar la Ley de Seguridad del Estado para ejercer el orden público, y por otro lado, lo critica por ejercerlo #CooperativaEnCasa

11:44 - | Abogado Zaliasnik, que hace tres semanas representó a Mañalich: "Parece esa película Día de la Marmota: mismas caras, relatos similares, pero cambia la figura sometida a este escrutinio republicano, quizás excesivo, pero legítimo"

11:42 - | Comienza la contestación del abogado Gabriel Zaliasnik, nuevo representante del ministro del Interior

11:41 - | "Esa debería ser la actitud permanente de todos nosotros si queremos salvaguardar la democracia", afirmó.

11:41 - | Diputado Ascencio concluye su exposición insistiendo que "no es un incidente menor tirar a un niño al río, ni disparar a jóvenes por manifestarse, ni golpear a las mujeres en la cabeza"

11:35 - | Ascencio refuta el "relevo" del control de Carabineros de Interior a Defensa: "El ministro Pérez es y ha sido siempre el superior jerárquico del subsecretario del Interior, de los intendentes y de las fuerzas de orden y seguridad" #CooperativaEnCasa

11:32 - | El sustento de la acusación, según Ascencio, no es que "un funcionario no haya respetado los protocolos", sino que "el Gobierno que representa ha sido evasivo para reconocer las violaciones a los derechos humanos" #CooperativaEnCasa

11:26 - | En el caso de Aníbal Villarroel, fallecido la noche del 18 de octubre por una bala de Carabineros, "tampoco hay ninguna empatía", agregó el diputado.

11:23 - | Ascencio y el caso Pío Nono: La reacción del Gobierno fue la misma de siempre: Respaldo a Carabineros, ninguna empatía hacia la familia y ninguna querella por lo ocurrido, solo una condena genérica #CooperativaEnCasa

11:08 - | "Para el bien privado hay culpas, el bien público no importa", insistió el diputado.

11:08 - | Ascencio: Con la carta de los camioneros el ministro Pérez no dijo nada, y con la carta de los mapuche que dijeron que se iban a tomar tierras, rápidamente Ley de Seguridad del Estado #CooperativaEnCasa

11:05 - | "Las atribuciones discrecionales no pueden ejercerse arbitrariamente", remató el parlamentario al terminar de revisar el primer capítulo del libelo.

10:59 - | Respondiendo a la argumentación que indica que esta acusación es suficiente para denunciar la manifestación, Ascencio consideró "absurdo pensar que el deber de denuncia del ministro del Interior queda subrogado al actuar de oposición, que actúan como fiscalizadores de los actos de Gobierno"

10:52 - | Ascencio y el paro camionero: El ministro no actuó y prefirió avalar la violencia efectuada al estrangular las carreteras del país #CooperativaEnCasa

10:46 - | Ascencio: Intentar restarle valor a lo que ocurrió durante el paro camionero es insensato. Posiblemente no pudieron percibirlo en Santiago, pero en el sur se vivió #CooperativaEnCasa

10:43 - | Recordando los efectos del paro de camioneros, el diputado Ascencio afirma que "la inejecución de las leyes" por parte del ministro Pérez "significó un daño a las personas"

10:30 - | "La incapacidad para contestar la acusación constitucional por la cantidad de fundamentos es responsabilidad del acusado, no de nosotros", enfatizó.

10:29 - | Tras recibir dos contestaciones de Víctor Pérez, Ascencio ironizó que "tengo la duda de si voy a tener una tercera tanda de argumentos con la que pretendan contestar la acusación" #CooperativaEnCasa

10:26 - | "Y hoy por algún hecho de realismo mágico van a evitar esa parte de su argumentación", puntualizó el parlamentario.

10:21 - | Gabriel Ascencio (DC) cuestionó a la ex defensa del ministro Pérez por incluir "juicios abusivos y muy poco respetuosos" contra los acusadores en su contestación, por ejemplo: "Son diputados pero se creen jueces penales" #CooperativaEnCasa

10:21 - | Ascencio criticó también que la defensa argumentara la dependencia de Carabineros de Defensa, y no de Interior, "como si nos hubiésemos equivocado de ministro"

10:11 - | "Usaré la tribuna de la Cámara de Diputados para expresar mi defensa y todas mis opiniones al respecto", añadió.

10:10 - | Ministro Pérez en su llegada a la Cámara: "Es una oportunidad para poder demostrar que he actuado claramente dentro de los ámbitos de la ley y la Constitución" #CooperativaEnCasa

10:08 - | Víctor Pérez confirmó que no se va a deducir la cuestión previa en la Sala de la Cámara, es decir, se irá directamente al fondo del libelo

09:24 - | [Video] Vocero: Rechazar la acusación contra Víctor Pérez no favorece al Gobierno, sino que a los chilenos

09:20 - | [El Primer Café] Osvaldo Andrade (PS): No sé qué quiere decir el Presidente con que el ministro Pérez es inocente... Esto es un juicio político establecido en la Constitución https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:12 - | [El Primer Café] Cristián Valenzuela (PR): La oposición impone de manera burda y grosera su mayoría en las Cámaras para presentar acusaciones constitucionales de poca monta #CooperativaEnCasa

09:09 - | [El Primer Café] David Morales (DC): La defensa y los argumentos políticos entregados en favor de Víctor Pérez demuestran el estado de decadencia en que está el Gobierno https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:33 - | El ministro acusado estará presente en la sesión en Sala, acompañado también por los integrantes del comité político, a pedido del Presidente Piñera

08:32 - | A la reunión del comité político se sumaron el canciller Andrés Allamand y el ministro de Defensa, Mario Desbordes, este último probablemente para desechar la idea de una tensión entre ambas carteras por la polémica argumentación de los ex abogados de Pérez

08:30 - | Bellolio también apuntó a la presunta motivación detrás de la acusación, que sería un cambio para que la DC pueda presidir la Cámara de Diputados, lo que según el vocero es "una negociación pequeña" que, por lo demás, "no puede estar antes que la justicia"

08:28 - | El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, consideró que aprobar la acusación contra Víctor Pérez "sería un grave retroceso frente a lo que los chilenos quieren, y también frente a la democracia" #CooperativaEnCasa

08:28 - | Los ministros que se reunieron con Pérez afirmaron que las nueve acusaciones constitucionales de este periodo son parte del "triste legado" de la oposición "debido a la gigantesca polarización" en el sector

07:51 - | "Pero honestamente creo que el resultado hoy día no va a variar, y la acusación se aprueba de todas maneras", aseguró el impulsor del libelo.

07:51 - | Por ende, apuntó que "la decisión política del Presidente es muy relevante: mantener al ministro Pérez para que vaya -con todo el riesgo que eso significa- al Senado, o cambiar de inmediato al ministro del Interior"

07:44 - | El diputado DC Gabriel Ascencio estimó que "el Gobierno está plenamente consciente de que no va a alcanzar un resultado bueno, y al contrario, a partir de ese momento el ministro Pérez queda suspendido de sus funciones"

07:43 - | Los ministros del comité político de La Moneda se reunirán con el ministro del Interior antes de la sesión de la Cámara

06:11 - | Para que la acusación prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara Baja -la mitad más uno de los votos- y, de aprobarse, Pérez quedará suspendido de su cargo hasta que el Senado tome conocimiento del libelo en calidad de jurado y vote a favor o en contra.

06:09 - | Presidente Piñera respaldó al jefe de gabinete, pues "ha cumplido con sus deberes, ha respetado la Constitución y la ley y no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional".

06:09 - | El Presidente Sebastián Piñera hizo ayer un llamado no solo a los diputados y diputadas que votarán, sino que también a los senadores que deberán pronunciarse si la Cámara da luz verde al libelo.

06:08 - | El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, hizo ayer un llamado a rechazar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, y sostuvo que "estamos en un momento clave de nuestro país y en este momento necesitamos construir un pacto social".