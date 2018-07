Movimiento Autonomista evalúa pedir la destitución de Jorge Abbott

La secretaria general del Movimiento Autonomista (MA), Constanza Schönhaut, confirmó en El Primer Café de Cooperativa que aún evalúan solicitar la destitución del fiscal nacional Jorge Abbott, que en un inicio había planteado el Frente Amplio.

Tras la determinación del Ministerio Público de llegar a acuerdo con los controladores de Penta y que permitió que Carlos Délano y Carlos Lavín evitaran las penas de cárcel, Schönhaut sostuvo que "esta falta de responsabilidad que ha mostrado Abbott y también determinadas declaraciones que ha hecho de manera pública, donde pareciera estar más velando por la protección del prestigio de los políticos, en vez de estar buscando la justicia, acorde y apegado a la ley, es lo que a nosotros como Frente Amplio nos llama a pensar en esta solicitud de destitución del fiscal nacional".

"Es una decisión que estamos todavía evaluando, que efectivamente después del juicio de este martes creemos que se vuelve cada vez más pertinente y estamos afinando los detalles para poder actuar en unidad", agregó.

El ex senador Ignacio Walker (DC), también presente en el panel de El Primer Café, interpeló a Schönhaut y sostuvo: "Aquí voy a discrepar. Aquí hay un fallo de un juez que acoge la petición de un fiscal, a uno le puede gustar o no gustar, pero cuando a uno no le gusta ese fallo dice 'voy a pedir la destitución de fiscal nacional'".

"Esto rompe con la lógica del Estado de derecho, de una democracia constitucional. Uno puede impugnar los fallos, hablo como abogado, cuando a uno no le gusta una resolución, esto es una resolución de un juez", agregó.

Ante esto, Schönhaut respondió que "el problema no es de resolución de un juez. El problema es la persecución del delito, si los fiscales no fallan, los fiscales persiguen e investigan".

"Constanza, el juez es el que decide, no el fiscal. El fiscal propone pero el juez decide", le contestó el ex senador.

Y siguió: "Lo que estoy diciendo, desde el punto de vista jurídico, si a uno no le gusta el fallo de un juez que acoge la petición de un fiscal, uno recurre. Puede ir a la instancia superior, ir a juicio oral, pero pedir la destitución del fiscal nacional, yo creo que estamos rompiendo con la lógica de lo que es una democracia constitucional".

Por último, la representante del Movimiento Autonomista aseguró que "esto no se trata de la impugnación de un fallo, lo que aquí estamos impugnando es el rol que está cumpliendo el fiscal nacional en la persecución de delitos".

"Porque cuando hablamos de los problemas de delincuencia, hay dos formas de verlo: o los jueces no cumplen o las Fiscalías y Carabineros no cumplen. Aquí la persecución de los delitos es fundamental", aseguró.

"Y cuando tenemos a la institución persecutora velando por otros intereses que son distintos a los intereses de la sociedad en su conjunto y que les exige la ley, tenemos un problema que efectivamente pone en cuestión el estado de derecho", finalizó Schönhaut.