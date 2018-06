OAS en Chile: No se descarta citar a declarar a ex presidentes

La fiscal Ximena Chong, que encabeza la investigación por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña OAS a campañas políticas en Chile, afirmó que los antecedentes que vinculan a los ex Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet con su indagatoria "se encontrarían prescritos".

La persecutora explicó que "no nos podemos referir a investigaciones que se encuentran abiertas y que no se encuentran judicializadas, porque son antecedentes que no son de público conocimiento, pese a que fueron publicados por La Tercera el día de ayer. Ese informe es producto de diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Público".

Chong añadió que "todo lo que es eventual infracción a la ley electoral, a la época de comisión de estos hechos tenían un plazo de prescripción de un año, por lo tanto, ya el tiempo en que nosotros detectamos estos hechos, que es el año 2017, esos antecedentes se encontrarían ya a esa fecha prescritos. Son antecedentes que forman parte de una investigación mayor y sobre los alcances de aquello no nos podemos referir".

No se descarta citarlos a declarar

Desde la fiscalía son enfáticos en decir que la indagatoria se está llevando a cabo pese a que podría haber algunos presuntos delitos prescritos.

En ese sentido, desde la Fiscalía Nacional, su vocera, Marta Herrera, asegura que no se descarta una citación a declarar de los ex presidentes Eduardo Frei Ruíz-Tagle y Michelle Bachelet.

"Es importante señalar que aquí hay una investigación vigente donde se han realizado y se siguen realizando múltiples diligencias, independiente de que algunos de los hechos que son materia de investigación puedan encontrarse prescritos", aseguró.

Y agregó: "Nunca excluimos la posibilidad de que ciertas diligencias, como una declaración determinada pueda llevarse a cabo", explicó.

Fiscal nacional se reúne con oficialismo

La tarde de este lunes, el fiscal nacional, Jorge Abbott, recibirá a los diputados Paulina Núñez (RN) y Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), quienes les solicitarán que se investiguen los antecedentes conocidos este domingo.

Al respecto, el diputado Coloma aseveró que "hasta donde podemos saber se estaría investigando lo que ha sido el período 2009, aquello que dice relación con el ex Presidente Frei. Nosotros queremos pedir que se amplíe la investigación por el rol que jugó Giorgio Martelli en eln financiamiento de la campaña de la Presidenta Bachelet que no nos consta que está siendo investigado. Si es que está prescrito o no, eso tendrá que determinarlo la justicia".

En esta causa se encuentra formalizado el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, debido al uso de un jet privado para su campaña del año 2013.