Heraldo Muñoz, Carlos Ominami y Gonzalo Martner buscan reingresar al PS

Al menos 11 dirigentes históricos del Partido Socialista se preparan para volver a militar en esa colectividad, entre ellos, el excanciller Heraldo Muñoz, el exministro de Economía Carlos Ominami y el exsubsecretario de la Segpres Gonzalo Martner.

La Tercera PM dio a conocer aquella decisión dos días antes del congreso nacional del PS, máximo órgano que debe aprobar o rechazar el eventual retorno de militantes, aunque por ahora, la mesa estima que tienen el derecho a reingresar si es con ánimo de unidad.

Al grupo se suman el actual jefe de bancada de los consejeros constitucionales del partido, Alejandro Köhler, así como como Fredy Cancino, Isabel Fernández, Ricardo Moyano y Felipe Schnake.

El reglamento de la tienda establece que quienes busquen reingresar deben llenar un formulario detallando sus motivos, norma que no regirá para Heraldo Muñoz, quien mantuvo doble militancia por años en el PS y en el PPD, finalmente optando por este último, que presidió entre 2018 y 2021.

Martner, que renunció en agosto de 2016 por discrepancias con la Nueva Mayoría, opinó "con el paso del tiempo, el PS ha reafirmado sus banderas, elaborado una propuesta programática que comparto en la reciente elección presidencial, apoyando la presidencia de Gabriel Boric, consagrado su pertenencia a una coalición gubernamental de izquierda, conmemorado dignamente los 50 años del Golpe y defendido la figura histórica de Salvador Allende y su proyecto".

"Esta es la política que me parece adecuada para el socialismo chileno, al que nunca he dejado de pertenecer. En las actuales circunstancias, estimo indispensable reagrupar fuerzas de manera útil frente a la grave amenaza de la extrema derecha. Por ello he tomado la decisión de solicitar al congreso del Partido Socialista de Chile mi reincorporación a la militancia", explicó el economista.

En tanto, Ominami recalcó que "soy parte de la izquierda chilena hace más de 20 años, reconozco al PS como el principal instrumento de lucha para la transformación profunda de Chile. Lo que me alejó del partido en 2009 ya no es un tema hoy".

La timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, señaló que desde que asumió en el cargo el año pasado, además de recibir constantemente nuevos militantes, "muchos de quienes renunciaron en el pasado hoy sienten que el PS es su casa".