Álvaro Elizalde: El Partido Socialista "se la ha jugado por la unidad"

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que postula a la reelección en los comicios internos del domingo 26 de mayo, comentó en conversación con El Diario de Cooperativa que la colectividad que él lidera "se la ha jugado por la unidad" en la oposición.

El ex vocero de Gobierno remarcó que "si no ha habido unidad en la oposición, no culpen al partido que se la ha jugado por la unidad. Otros tendrán que responder porqué no hay unidad en la oposición".

Según Elizalde, "es evidente que hay otros actores que no creen como nosotros en la unidad, porque se están vetando recíprocamente, es un dato de la causa. Nosotros creemos en la unidad amplia, sin exclusiones, de toda la oposición y vamos a seguir jugándonos por ello".

De cara a las elecciones internas, la ex autoridad apuntó que "es imprescindible reconstruir una mayoría social y política comprometida con los cambios en Chile que nos permita reimpulsar transformaciones que los chilenos demandan para avanzar en justicia social, fortalecer nuestra democracia y crear condiciones para un modelo de desarrollo inclusivo".

El PS ha sido relevante en la oposición

El presidente del PS enfatizó que "si hay un actor que ha estado comprometido con la unidad ha sido el Partido Socialista, además, defendiendo nuestras convicciones, los logros sociales de estos años, ante el intento del Gobierno de conculcar derechos conquistados en todo este tiempo".

Elizalde añadió que "el Presidente Sebastián Piñera ha centrado sus críticas en el Partido Socialista y eso da cuenta que tenemos una identidad clara, un partido que está disponible al diálogo con el Gobierno en torno a las buenas iniciativas, pero que ante las malas iniciativas va a alzar la voz para defender a los chilenos".

Para el postulante a la reelección "tenemos un desafío enorme, que dice relación con cómo el Partido Socialista se vincula con los movimientos sociales, hemos hecho un esfuerzo durante mi gestión, de hecho hemos tenido muy buenos resultados en el ámbito fiscal: el Partido Socialista ha aumentado su presencia en sindicatos y federaciones importantes".

El ex ministro concluyó que "el Partido Socialista ha sido relevante en la oposición, el Gobierno centra sus críticas en el Partido Socialista, eso da cuenta que hemos alzado la voz para defender lo que nos parece justo, para defender nuestras convicciones y para defender a los chilenos y chilenas ante malas iniciativas que ha impulsado el Gobierno".