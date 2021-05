En El Primer Café, el ex timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade calificó como "desafortunado" el video en el que el precandidato presidencial comunista, Daniel Jadue, pide apoyos a las bases del PS, por cuanto "no ayuda a esta relación histórica que hemos tenido", y que se consolidó en los tiempos de la Unidad Popular. El ex ministro emplazó a "aprender la lección de no meterse en la casa de otros; es un rito político que debiésemos respetar".

