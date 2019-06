PS conmemoró los 111 años de Salvador Allende en plena crisis del partido

En el mausoleo a Salvador Allende del Cementerio General se conmemoró el cumpleaños número 111 del ex Presidente en medio de la crisis que vive actualmente el Partido Socialista.

Todo a exactamente un mes de que se desatara la crisis en el partido tras las elecciones internas, agravada por las denuncias de "narcovotos" en San Ramón, comuna cuya votación finalmente fue anulada por el Tribuinal Supremo del partido.

A la actividad para conmemorar el natalicio del ex Mandatario llegaron distintas autoridades del partido, como el actual timonel, Álvaro Elizalde, quien manifestó que "es necesario que en el marco institucional, cuando se constituya el nuevo comité central, dejamos la nueva mesa directiva y que trabajemos por una unidad férrea ante los enormes desafíos que tenemos por delante".

"En materia interna, por cierto, impulsar las medidas que hemos anunciado respecto del padrón militante y en materia externa, trabajar por la unidad de toda la oposición para reconstruir una alternativa con vocación de mayoría que impulse transformaciones que están pendientes en Chile", manifestó el ex vocero de Gobierno.

Elizalde agregó que "para eso se requiere, obviamente, la colaboración de todos y, por tanto, vamos a trabajar porque todos los sectores relevantes del partido estén integrados a la futura gestión".

A la actividad no llegó la nieta del ex Presidente Allende y contendora de Elizalde en la elección interna, Maya Fernández, aunque generalmente no asiste.

Según manifestó el apoderado de su lista, el diputado Marcelo Díaz, "yo creo que lo que el partido está viviendo es tan complejo, tan difícil, que el llamado, la apelación es a la sensatez y madurez. No a rebajar la importancia de lo que está ocurriendo, pensar que se supera simplemente obviándolo".

"Yo creo que quien tiene la mayoría tiene una doble responsabilidad, porque es quien tiene la llave para articular esos espacios de reflexión y de decisión colectiva", cuestionó el parlamentario.

El Tribunal Supremo del partido aún no convoca formalmente al comité central, pero se espera que sea el próximo sábado 6 de julio.