Senador Insulza renunció a vicepresidencia del PS: No le quiero crear problemas a nadie

El senador por Arica y Parinacota José Miguel Insulza anunció este martes su renuncia a la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Partido Socialista.

Entre las razones para tomar esta decisión, el parlamentario señaló que están los cuestionamientos internos que ha sufrido por votaciones y distintas decisiones, como cuando apoyó la ley Antibarricadas y cuando rechazó la acusación constitucional contra el intendente Metropolitano, Felipe Guevara.

Además, puntualizó que quiere tener más libertad para expresarse y votar, sin dejar de entregar una crítica por la poca participación que le han otorgado desde el partido.

"Detrás de esas casas había opiniones mías, cosas que yo pienso, quiero ser libre de decirlas sin crear problemas a nadie, esa es la principal razón", afirmó Insulza sobre la decisión de abandonar la vicepresidencia del PS.

También indicó que "en estos momentos no estoy comprometido a nada en la mesa socialista, no tengo ninguna tarea que cumplir. El presidente del partido ha salido fuera, nunca me han reemplazado y nunca me han pedido que lo reemplace, nunca se me ha pedido que vaya al nombre del partido a ninguna reunión. No se me ha dado ningún rol".

El senador indicó que esta renuncia es solo para el cargo de vicepresidente, pero que se queda en la bancada de senadores socialistas y también en el Comité Central del partido.