PPD evalúa opción de Heraldo Muñoz como presidenciable

El PPD está evaluando la opción del ex canciller Heraldo Muñoz como presidenciable, capitalizando la imagen positiva tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado lunes, cuando se rechazó la demanda boliviana por la negociación de una salida soberana al mar.

En la mesa del PPD, según publicó El Mercurio, reconocen que están evaluando cómo capitalizar la imagen positiva del ex ministro luego que tras el fallo, tanto desde el PPD como desde otros partidos de la oposición, recalcaron que quien condujo cuatro de los cinco años del proceso fue él.

"Estamos contentos de tener liderazgos fuertes porque eso ha producido una rearticulación del partido en todas las regiones", explicó el secretario general de la colectividad, Sebastián Vergara.

En ese sentido, varios parlamentarios del partido -como Adriana Muñoz y Rodrigo Celis- han reconocido que se puede perfilar a Muñoz como presidenciable.

Pese a esto, el ex ministro ha sido tajante respecto a que por ahora no tiene ninguna aspiración presidencial.

"No es tiempo de candidaturas. Mi única intención presente es dedicarme a las candidaturas municipales PPD. No me compro ningún cuento", dijo el también presidente del partido.

Visita a Antofagasta

En conversaciones internas, explica el diario, los miembros de la mesa de su partido le propusieron al timonel realizar una visita a Antofagasta en las próximas semanas para fortalecer su imagen y agradecer el apoyo tras el fallo.

En diálogos, el ex canciller habría manifestado que no participará de actos "populistas", pero que sí estaría abierto a ir a alguna actividad académica. En esa línea, desde su entorno reconocieron que está en evaluación una visita a la ciudad para participar de un seminario universitario.