Boric destaca "generosidad" de partidos de oposición para apoyarlo sin negociar cargos

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, valoró este lunes en Cooperativa la "generosidad" de la Democracia Cristiana y de los demás partidos de oposición que le han entregado en los últimos días su apoyo de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

"Valoro mucho lo que ha señalado la DC y en general todos los partidos de oposición: el Partido Socialista, el Partido Radical, el PRO y el Partido Ecologista Verde. Todos han tenido una generosidad y una madurez para poder apoyarnos sin entrar en una negociación de cargos, porque es mucho lo que está en juego", puntualizó el diputado frenteamplista en diálogo con El Diario de Cooperativa.

Sobre la opción de que sean parte de su posible gobierno, Boric señaló que "yo le he escuchado a la mayoría de la dirigencia de la Democracia Cristiana que ellos no esperan ser parte de un futuro gobierno y que van a ser eventualmente -sí es que nos va bien- una oposición constructiva y una colaboración en los temas que tenemos en común".

"A mí me parece que uno no por motivos electorales tienen que esconder las diferencias debajo de la alfombra. Hemos tenido diferencias, pero son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, en particular de cara al desafío que significa esta segunda vuelta", destacó el abanderado de Apruebo Dignidad.

Ante esto, el parlamentario aseguró que "nuestra campaña se ha ido ampliando y ha ido creciendo, sumando voluntades tanto de partido como de independientes... Tenemos que ser capaces de convocar a todos".

DESTACÓ "IDEAS TREMENDAMENTE POSITIVAS" DE PARISI

Por otra parte, Boric destacó la votación que podría obtener de los adherentes de Franco Parisis (Partido de la Gente), asegurando que "hay varias ideas que a nosotros nos parecen totalmente pertinentes, como por ejemplo todo lo que es el combate contra los abusos, rebaja de sueldos de las altas autoridades del Estado, el terminar con la exención de impuestos al combustible para las grandes empresas y buscar mecanismos de devolución directos para quienes más lo necesitan".

"Creo que estamos teniendo sintonía con las buenas ideas, porque las buenas ideas hay que sumarlas, no importa de donde vengan", puntualizó el abanderado de izquierda a Cooperativa.

Además, señaló que para llegar a estos votantes es necesario "identificarse con la agenda anti abusos que levantó Franco Parisi y con la cual yo creo que tenemos muchas coincidencias. Nosotros somos los que planteamos la rebaja del sueldo de las altas autoridades del Estado desde un primer momento".

"Creo que hay ideas que son tremendamente positivas (del programa de Parisi), por ejemplo, el terminar con las exenciones a las grandes empresas en materia de impuesto a los combustibles, pero a la vez poder devolverle directamente a las personas que más lo necesitan ese impuesto específico", puntualizó el candidato presidencial.

En esta línea, destacó que en esta jornada "vamos a lanzar una propuesta de sueldo máximo para las autoridades del Estado que no supere en 10 veces el sueldo mínimo y pensando además que nosotros queremos aumentar el sueldo mínimo 500 mil pesos".

CUARTO RETIRO: "ME CORRESPONDE ESCUCHAR A QUIENES LO NECESITAN"

Por otra parte, sobre el avance del cuatro retiro de los fondos previsionales en el congreso, el diputado indicó que pese a que muchos economistas -incluyendo a algunos de su comando- han rechazado la iniciativa, a él le corresponde "escuchar a quienes lo necesitan".

"La mayoría de los economistas de Chile ha dado declaraciones en esa línea (rechazo a la iniciativa), no es una cuestión que sea propia solamente de los economistas que se sumaron a nuestro comando. Es razonable que, cuando hemos convocado a una base tan amplia de apoyo, tengamos en ciertos aspectos de algunas políticas públicas diferencias", dijo Boric en El Diario de Cooperativa.

Pese a esto, afirmó que "somos quienes nos hemos preocupado de darle viabilidad con responsabilidad a una política pública que sabemos que es complicada, porque mi rol es escuchar a quienes lo necesitan, a las pymes que están acotadas hasta el cuello y que no pueden hoy día pagar sus deudas".

"Las pymes familiares no tienen para pagar los servicios básicos que terminado el estado de excepción se les empezaron a cobrar, y a la vez preocuparnos por el estado macro de la economía y en ese sentido, nosotros hicimos propuestas para poder viabilizar el cuarto retiro".