Boric: Espero que muchos votantes de La Lista del Pueblo se sumen a nuestra propuesta

Luego de que La Lista del Pueblo se quedara sin candidatura presidencial la semana pasada, tras detectarse que Diego Ancalao fue impulsado con firmas falsificadas, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), dijo esperar convocar a buena parte de su electorado en noviembre.

"Espero que mucha de la gente que votó por ellos en la Convención Constitucional se sientan también representados por nuestras propuestas y se puedan sumar al proceso participativo que vamos a lanzar durante las próximas semanas", manifestó en El Diario de Cooperativa.

Si bien ha dialogado con algunos convencionales de esa organización -que sigue perdiendo integrantes conforme pasan las semanas-, el diputado dijo que "más que hablar con una persona de la directiva o no, nos interesa representar a quienes se sintieron parte de ese proyecto, y quienes vieron en esa alternativa una opción para transformar Chile".

Boric sobre firmas Ancalao: "Es lamentable, grave... (pero sobre Lista del Pueblo) uno no puede festinar cuando a quienes están luchando por la transformación de Chile les va mal" nos dice en @Cooperativa #CooperativaContigo

En cuanto a los patrocinios falsificados que presentó ante el Servicio Electoral la frustrada opción de Ancalao, Boric lo consideró "lamentable y grave, y por cierto tiene que haber una investigación al respecto", pero llamó a no festinar con casos como este.

"Creo que uno no puede festinar cuando quienes de una u otra manera también están luchando por la transformación de Chile, han sido parte de los movimientos sociales y del estallido, les va mal. Evidentemente hay un error grave y tiene que ser investigado, pero me interesa poder dialogar y que todos aprendamos de esas experiencias", reflexionó.

De hecho, el militante de Convergencia Social admitió que "como Frente Amplio también hemos cometido errores, y son una oportunidad para aprender y mejorar. En política no hay atajos, es un proceso de maduración que no se puede (lograr) festinando con los errores de otros".

En esa línea, cuestionó que a partir de esta investigación, el diputado UDI Sergio Bobadilla haya llamado a revisar las firmas que llevaron a Boric a la papeleta de la primaria legal de julio: "Lo invito a revisar todas y cada una de ellas (...) Doy garantía de que esto fue un despliegue titánico durante cerca de un mes y medio, que lo logramos con todas las de la ley, y que después además se vio representado en la elección. O sea, acá no hay un invento".

COMANDO SICHEL ACUSA "INMADUREZ" POR NO CONDENAR FIRMAS FALSAS

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó al diputado y señaló que "Gabriel Boric está pensando en cómo conseguir más votos y no está pensando en Chile", a la vez que conjeturó que "hay una correlación entre la candidatura de Ancalao y Boric y eso es evidente".

A su vez, la vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, criticó que "no puede ser que el candidato Boric no sepa o no tenga opinión respecto a lo que ocurrió con Ancalao y su inscripción, muestra claramente la inmadurez que tiene el candidato Boric para enfrentar una presidencia en nuestro país".