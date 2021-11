Carmen Frei propondrá que la DC apoye oficialmente a Gabriel Boric en el balotaje

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, anunció este martes que propondrá a la directiva del partido entregar su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre.

A través de una declaración pública, la histórica militante comentó que "ayer (lunes) en la tarde recibí el llamado de Gabriel Boric, nos reunimos en mi casa con el propósito de conversar sobre la elección presidencial. Le expresé claramente que no buscamos posiciones ni cargos en un futuro Gobierno. Fue una conversación clara y franca sobre las necesidades y el futuro de las chilenas y chilenos".

"Tenemos la convicción que Chile requiere dialogar sobre seguridad pública, libertades personales, protección de los recursos naturales, derechos sociales y gobernabilidad, propuestas que fueron muy bien desarrolladas en el programa de nuestra candidata Yasna Provoste", recalcó.

Frei indicó que "siendo consecuentes con la historia de la Democracia Cristiana, tenemos la convicción de que un gobierno de la derecha autoritaria implicaría un retroceso para el país".

"Tal como lo anuncié, la Junta Nacional será convocada para los próximos días. En ella propondré que se apruebe el respaldo para Gabriel Boric en segunda vuelta para realizar transformaciones profundas con gradualidad, en paz y en democracia", puntualizó.

Presidenta de la DC Carmen Frei se reunió ayer con Gabriel Boric y anuncia que propondrá a la junta respaldarlo en ma segunda vuelta @Cooperativa pic.twitter.com/RG8jOn7m1K — Valentina Godoy B (@valegodoyb) November 23, 2021

La postura de Frei es distinta a la de Ignacio Walker, quien realizó un llamado a ser oposición sin importar quien gane la segunda vuelta, en la que votará nulo.

Tras este anuncio, la ex candidata presidencial del partido, Yasna Provoste, habló desde el Congreso para comunicar su apoyo a Boric.

Morales: No corresponde actuar en caliente

El secretario general de la DC, David Morales, comentó en El Primer Café que "consideramos que por prudencia no corresponde actuar en caliente, como se dice, o actuar precipitadamente, sino que un partido con las características de nuestro partido tiene que dar curso a las decisiones de manera institucional y eso es lo que estamos haciendo".

"No vamos a estar jamás con una opción ultraderechista como la de José Antonio Kast, porque va en contra de lo que somos como partido, de lo que es la Democracia Cristiana. Kast está en las anítpodas de nosotros y lo que tenemos que resolver es qué vamos a hacer respecto de la candidatura de Gabriel Boric, porque reconocemos puntos en común, pero tenemos que hacer la evaluación", agregó.

Morales añadió que "queremos escuchar cómo son capaces de ir abriendo las fronteras para asumir también la mirada de otros actores, si es que quieren armar un proyecto amplio y eso no lo hemos escuchado, y por lo más tienen un problema, que no lo inventamos nosotros, un problema grave con el Partido Comunista".

"Vamos a ver mucho dentro del partido que tenemos claridad que vamos a ser oposición a quien gane el próximo gobierno, pero que no da lo mismo que gane Gabriel Boric o José Antonio Kast y en eso no nos vamos a perder (...) lo que hay sobre la mesa son dos posiciones, apoyar a Gabriel Boric sin condiciones o dar libertad de acción y permitir que los militantes que no quieran votar en segunda vuelta, como Ignacio Walker, también puedan hacerlo", recalcó.

"Parece que nos saltamos la reflexión, la autocrítica y la evaluación del resultado y también nos saltamos completamente la institucionalidad", fustigó en la misma línea Fuad Chahín, antecesor de Frei en la presidencia de la DC y actual convencional constituyente.

"Este es un partido, no una monarquía, y me hubiese gustado que el partido realmente tomara las decisiones producto de un discernimiento colectivo y una decisión institucional que nos permitiera ser influyente en la decisión de la segunda vuelta, y no en esta especie de sálvese quién pueda, cuya temporada inició lamentablemente la propia presidente; lo mismo ocurre con la candidata presidencial", reprochó el ex timonel falangista.

Finalmente, la senadora DC Carolina Goic expresó que "sufrimos el domingo una dura derrota, tanto en las expectativas que teníamos con nuestra candidata presidencial como en las parlamentarias, que se tiene que ser procesado y, respecto a una decisión que es compleja, porque la ciudadanía nos dejó frente a dos alternativas: un proyecto de ultraderecha y uno donde también está ultraizquierda, y lo que nos ha dicho con claridad es que nosotros nosotros no somos parte del futuro gobierno, eso hay que asumirlo con humildad. No le corresponde a la élite de la Democracia Cristiana tomar la definición".