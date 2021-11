Debate: Las posturas de seis candidatos presidenciales ante el aborto

La salud de las mujeres y la despenalización del aborto también fue un tema en el que seis candidatos presidenciales confrontaron sus posturas.

"Yo no estoy de acuerdo con una ley de aborto que sólo determina el plazo como requisito para hacer el aborto. Estoy de acuerdo con las tres causales", dijo el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel. "Tenemos que tener salidas humanitarias en caso crítico", afirmó el otrora ministro de Sebastián Piñera e insistió en que "no hay que retroceder en esas" causales.

"No creo que haya un derecho sobre al otro: la libertad sobre la vida, yo siempre voy a proteger la vida de la que está por nacer", agregó el ex presidente del BancoEstado.

Por su parte, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, sostuvo que va

"a promover la despenalización" y que las mujeres no sean encarceladas por abortar.

Afirmó que apoya la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, con programa de acompañamiento y que "será una prestación garantizada como también los programas de acompañamiento", que se debe ir "más allá de nuestros propios valores y creencias" en una situación en la que tiene recursos, "lo hace de forma segura".

Por su parte, Marco-Enríquez Ominami recordó que fue el primer autor de una ley de aborto y de pedir la despenalización. "No estamos diciendo si nuestros valores sean vida o muerte, estamos diciendo que no se vayan presas las mujeres después de una violación", dijo el ex diputado.

Dio una serie de propuestas económicas para ir en apoyo de las mujeres pues considera que también se tiene que abordar esto desde esa perspectiva.

Por su parte, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que "me importan (las mujeres) y mucho", que "por convicción soy contrario al aborto"y que "el valor de la vida es insustituible", por lo que la "defiende" desde la concepción.

Sin embargo, reconoció que no puede derogar la ley de aborto en tres causales como promete en su programa pues no tiene mayoría parlamentaria.

"Soy democrático. Yo perdí la ley de aborto en tres causales (...) Aspiro algún día a que en Chile (se genere la mayoría parlamentaria)", remarcó, por lo que mantendría el aborto en tres causales.

Para el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, se debe "reconocer que estamos en una sociedad abortiva. Es abortiva porque no da las condiciones para criar hijos".

"Debe haber todos los derechos. Abortar en cualquier causa. Es algo privativo de la mujer, en su relación de pareja o como ella quiera", añadió y enfatizó que "tiene que haber un acompañamiento del estado material y sicologico".

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, insistió en que respalda el proyecto de aborto hasta las 14 semanas y que este debe ir acompañada con educación sexual integral (Que integra la idea de tener "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir").

"Aborto libre, seguro y gratuito. En esto me parece que esto es hacia donde avanza toda la sociedad desarrollada", remarcó.

Pese a que prometió llegar a Chile antes del debate, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, no participó del certamen por encontrarse en Estados Unidos.

Antes de su fallido arribo, el presidenciable señaló que contrajo Covid, lo que evitó que pudiera concretar el viaje.