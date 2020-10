Desbordes no descarta candidatura presidencial: "No discuto que soy una buena alternativa"

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a su posible candidatura presidencial y asumió que es "una buena carta" que será evaluada el próximo año.

En entrevista con El Mercurio, el ex timonel de RN sostuvo que las cartas presidenciales se tienen "que conversar el próximo año" con el fin de "concentrarse en buscar los mejores candidatos".

"RN tiene buenas cartas. Está Felipe Alessandri, Germán Codina, Manuel José Ossandón. Yo no discuto que soy una buena alternativa presidencial dentro del partido y eso es lo que tendremos que evaluar el próximo año. Y no lo descarta", sostuvo Desbordes.

"En este minuto estoy dedicado a ser ministro. Para mí, el sueño de toda la vida era ser ministro de Defensa", aseguró.

"Me importa que Chile Vamos sea Gobierno de nuevo -enfatizó- tenemos que trabajar unidos para encontrar a la o el mejor candidato. Quien sea la mejor figura es algo que se conversará en marzo".

El ministro asumió que ya conversó con el Presidente: "Quedamos en que vamos a tener una conversación en marzo o abril. No hay ningún acuerdo ni he notificado al Presidente que yo me vou el día A o B", indicó.

"Sí, conversé con él. No quiero que se genere un problema respecto de mi rol como ministro de Defensa", cerró Desbordes.