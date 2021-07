Experto y participación en primarias: Hay que ver cuánto de un modelo se está jugando en cada uno de los candidatos

Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, analizó las primarias presidenciales del próximo domingo, manifestando que se debe analizar "cuánto de un modelo se está jugando en cada uno de los candidatos".

"Estas elecciones tienen más alta tasa de participación cuando la gente percibe que su voto es más decisivo, entonces sí hay una relación entre confianza y participación electoral", indicó Herrera.

"Las elecciones con mayor participación que hemos tenido son las elecciones del 99', donde no se podía ver bien cuál era el ganador y la elección del plebiscito, en un contexto del voto voluntario", añadió.

"Lo que hay que ver en las elecciones del domingo es cuánto de un modelo se está jugando en cada uno de los candidatos", explicó Herrera: "O si en realidad al elector de derecha o al elector del Frente Amplio más el Partido Comunista, le es un poco indiferente cuál de los candidatos gane... Eso va a ser muy condicionante de la participación".

¿ESTRATEGIA DE CHILE VAMOS CONTRA DANIEL JADUE?

Consultado por la presunta estrategia que surgió desde Chile Vamos de votar en la papeleta de Apruebo Dignidad para evitar que gane Daniel Jadue (PC), el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, aseguró a Cooperativa que este movimiento "no tiene sentido".

"A eso le llamamos voto estratégico, es decir: yo prefiero votar por A, pero voto por B para que no gane C", apuntó Morales, agregando: "Me da la sensación que la forma en que algunos votantes de derecha están encarando esta primaria, es decir con el ánimo de intervenir la primaria del Apruebo Dignidad, no tiene ningún sentido".

"Si alguien de derecha quisiera intervenir la primaria de Apruebo Dignidad, lo mejor que puede hacer es votar por Jadue y no Boric, porque Boric es un candidato mucho más peligroso que Jadue para la derecha... Tanto en primera como en segunda vuelta", aclaró.

"Por otra parte, mal le vendría a Chile Vamos que sus propios votantes intenten contaminar una elección del otro lado, descuidando los votos que Chile Vamos debiese acumular de cara a estas elecciones primarias", cerró Morales.

CARABINEROS DESPLEGÓ A 12 MIL UNIFORMADOS

En tanto, el general Raúl Agusto, explicó que para estas primarias hay 12 mil carabineros desplegados para que los comicios se desarrollen de la mejor manera posible.

"Carabineros ha desplegado más de 12 mil carabineros, apoyados con diferentes recursos teconológicos para el cumplimiento de esta tan importante misión. Así permitir que los aseguramientos de ruta desde casa hasta los locales de votación por parte de cada una de ustedes, se pueda desarrollar de la manera más segura", indicó el uniformado.

"Siempre contando con el apoyo y las orientaciones de los carabineros que van a estar a su disposición", cerró.