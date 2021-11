El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que en Apruebo Dignidad están dispuestos a conversar sobre puntos programáticos, aunque hizo el alcance de que no hay tiempo para discutir un "nuevo programa".

El timonel comunista hizo estos comentarios tomando en consideración las recientes incorporaciones que ha tenido el comando de Gabriel Boric, destacando la recién anunciada jefa de campaña y ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y que apuntan a buscar conquistar al votante de centro.

"Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos; no hay tiempo para ir a discutir un nuevo programa... Eso no va a ser así, para que quede claro. Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa", indicó Teillier.

"Hay temas que indudablemente se pueden conversar, incluso perfeccionar como lo ha dicho Boric. No nos vamos a poner a decir: no pueden discutir, no. Pero nosotros creemos que lo principal no es poner un elemento 'aquí o acá', lo principal son los problemas políticos", planteó el timonel del PC.