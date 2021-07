Heraldo Muñoz sostiene que candidatura de Narváez no depende de las encuestas

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, conversó El Diario de Cooperativa y analizó las primarias presidenciales del pasado domingo.

El timonel del PPD manifestó que la centro izquierda necesita un candidato único con un programa de gobierno en común.

"Es necesario tener una candidatura presidencial unitaria; segundo, una lista parlamentaria común; tercero, un documento de pilares programáticos compartidos. Ya tenemos un borrador al respecto... Esas tres cosas son fundamentales de concordar", aseveró Muñoz.

LAS ENCUESTAS FRACASARON

El ex ministro de Relaciones Exteriores, además, sostuvo que no planean bajar la candidatura de Paula Narváez porque marque poco en las encuestas, haciendo énfasis en que estas "fracasaron de manera monumental" el domingo pasado.

"No es cosa de llegar y decir 'bajamos a una candidata', porque eso no depende solamente de los partidos, depende también de la persona (...) No es llegar y decir 'vamos a bajar una candidatura' porque las encuestas demuestran que está estancada, cuando lo que hemos tenido recién es un fracaso monumental de las encuestas", aseveró el ex canciller.

"Fracasaron las encuestas, todos suponíamos que iba a llegar Jadue por un lado y Lavín por el otro. De hecho, fracasaron las opciones más polarizantes -destacó- Esto hay que someterlo a una decisión lo más democrática posible dentro de la circunastancia, porque falta poco tiempo".

¿HABRÍA APOYO A YASNA PROVOSTE?

Heraldo Muñoz abordó la opción de apoyar o no la eventual candidatura de Yasna Provoste, asegurando que es necesario que esa candidatura se someta a algún mecanismo democrático.

"Pese al número importante que votó (...) Es evidente que hay un grupo, un gran espacio, que está sin candidata o candidato. Por lo tanto, creo que lo más responsable es que quienes quieran representar a esta candidatura presidencial unitaria de centroizquierda compitan en algún mecanismo democrático", enfatizó el presidente del PPD.

"Ella (Paula Narváez) tiene la disposición de seguir adelante. O se llega mediante la competencia y se gana, o se pierde y se apoya a la candidata (contraria)", declaró Muñoz: "Si es Yasna Provoste la vamos a apoyar con todo entusiasmo, porque es una gran mujer, una gran política, tiene una gran trayectoria pero hay que someter esa candidatura a algún mecanismo democrático".