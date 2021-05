Jadue: Parece que sería difícil para la ex Concertación estar en una primaria que no puede ganar

El precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, dio a entender que ya no hay posibilidad para una primaria presidencial de todas las oposiciones, aunque de momento, la nómina de fuerzas políticas que participarán el 18 de julio sigue en veremos.

Incluso, el presidente y carta del Partido Radical, Carlos Maldonado, sigue en su esfuerzo para reunir a todos los partidos del sector, y espera entregar la próxima semana un primer borrador de mínimos programáticos, texto que puede servir de base para acuerdos de apoyos mutuos con miras a la segunda vuelta, si llega a fracasar esta vez.

El alcalde de Recoleta insistió que "hemos estado siempre dispuestos a la primaria más amplia posible, pero ya hemos visto de distintos sectores de Unidad Constituyente que no hay voluntad, no hay ganas, porque además, perciben que parece que les sería difícil participar de algo que no pueden ganar".

Por ende, estimó que es más probable que se recurra al "plan B", que consiste en "hacer una primaria de los sectores antineoliberales -aludiendo al Frente Amplio-, y esperamos que esa realidad se imponga y se logre, porque hay que ofrecerle a este país un proyecto transformador de verdad".

El timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, ratificó de alguna forma lo planteado por Jadue al manifestar en El Diario de Cooperativa que en su pacto "tenemos una diferencia política de fondo de cómo tenemos que enfrentar este desafío" presidencial.

"Queremos hacerlo por la vía institucional; nos jugamos en un momento muy difícil, muy complejo para el país, por un acuerdo para una nueva Constitución, y creo que los partidos que, en definitiva, votaron en contra incluso de la idea de legislar muestran una diferencia importante desde el punto de vista del principio democrático con nosotros", indicó.

¿COMPETIRÁ CON JILES?

Respecto a si los eventuales comicios incluirán a la presidenciable del Partido Humanista, Pamela Jiles, Jadue indicó que "eso hay que conversarlo; podemos estar disponibles, pero efectivamente, necesitamos compromisos más sólidos, y además, acuerdos programáticos".

Las chances de una primaria con la polémica diputada se diluyen al menos en parte al tomar en cuenta la rivalidad entre ella y su par de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien busca representar al Frente Amplio en la carrera a La Moneda.

Jadue de hecho se reunió y tomó fotos este jueves con Boric y el segundo abanderado de su coalición, Marcelo Díaz (UNIR), en una actividad de apoyo a la candidata frenteamplista a la gobernación metropolitana, Karina Oliva (Comunes).

Junto a @gabrielboric y @marcelodiazd llamamos a votar por @karina_ol como Gobernadora de Santiago y demandamos urgencia d aprobar #RoyaltyPorDignidad, impuesto a súper ricos y renta básica universal, para resolver esta crisis y mejorar calidad de vida de chilenas y chilenos! pic.twitter.com/ZzgjwpA6ZX — Daniel Jadue (@danieljadue) May 6, 2021

BORIC: DEJAREMOS TODO EN LA CALLE PARA ESTAR EN LA PAPELETA

De todas maneras, el diputado por Magallanes sigue complicado para concurrir a una eventual primaria, pues aún le faltan cerca de 20 mil firmas para oficializar su candidatura ante el Servicio Electoral, y tiene plazo solo hasta el 18 de mayo.

Boric remarcó que la recolección de apoyos "ha sido difícil por las cuarentenas, porque nos tramitaron infinito con la clave única, y no son muchos los lugares donde podemos parar efectivamente puntos físicos, pero lo vamos a dejar todo en la calle para estar en la papeleta".

Por eso, aprovechó la actividad de su conglomerado para invitar "a quienes han visto nuestra trayectoria, que nos han visto dar la pelea hace más de 10 años, desde el movimiento estudiantil hasta el Parlamento por la baja de sueldos, por la redistribución de la riqueza, por la descentralización, si confían en nosotros, que nos permitan estar en esta primaria".