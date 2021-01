Jadue reconoció gestiones para donación de Itelecom a Festival Womad, pero dentro del marco legal

El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), reconoció este domingo que le pidió a su abogado, Ramón Sepúlveda, que hiciera gestiones con Itelecom para conseguir una donación para el municipio, pero aseguró que todo fue realizado dentro del marco legal.

Esta jornada se dio a conocer, a través de una publicación de La Tercera, que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal por presunta corrupción contra Jadue y Sepúlveda en el marco del caso conocido como "Luminarias Led".

Jadue, hoy en calidad de imputado por el delito de cohecho, es sospechoso por aportes ilegales obtenidos a través de boletas de honorarios falsas en junio del 2018, pagadas a su asesor jurídico por Itelecom Holding SPA, empresa que está en el foco de las indagatorias por licitaciones de luminarias públicas en distintas municipalidades, como Iquique y Chillán.

Ante esto, la figura mejor posicionada en las encuestas, salió en su defensa en entrevista con el canal 24 Horas y reveló que solicitó gestiones con la empresa para conseguir un aporte, vía Ley de Donaciones, para el festival de música Womad, que en Chile organiza la comuna.

"Ahí hay un tema que sí, yo lo reconozco. Cuando a nosotros el Gobierno nos deja sin financiamiento y yo habiendo tomado conocimiento tardío de que Ramón Sepúlveda también representaba al gerente de Itelecom en causas personales, y mucho antes incluso de que se convirtiera en mi abogado, yo le digo: 'Oye, nos dejaron sin financiamiento del Gobierno, le podís preguntar al gerente de Itelecom, que tú lo conoces -yo no lo conocía-, si está disponible para hacer una donación a la comuna por ley de donaciones culturales'. Y él hace el nexo. Es todo lo que hay en términos de la relación a través de Ramón con Itelecom", aseveró Jadue.

En el reportaje se apunta a una escucha telefónica interceptada y que dio origen a la investigación sobre Jadue, en la que el abogado propuso al gerente general de Itelecom, León Lefort -hoy en prisión preventiva por el caso Luminarias Led- un mecanismo de uso de boletas falsas para supuestamente ocultar aportes de la empresa.

Este domingo, el alcalde acusó que "nos quieren enlodar con 'supuestos' actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder".

Además, calificó la publicación del medio como un "reportaje basado en "sospechas" está lleno de inconsistencias e interpretaciones".

"No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas", aseguró.