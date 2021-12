Kast: "Chile sigue siendo un país de gente buena y creo poder llevar adelante un gobierno en paz"

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (Partido Republicano), criticó que existe un clima de "violencia e intolerancia" que no llama al encuentro de la ciudadanía, pero relevó que, para él, Chile "sigue siendo un país de gente buena" y que, en esa línea, cree poder llevar "un Gobierno en paz" en caso de resultar electo en la segunda vuelta del 19 de diciembre.

Entrevistado por Mario Kreutzberger en el programa "Las Caras de La Moneda" de Canal 13, el abanderado conservador apuntó, primero en cuanto a la violencia en el mundo digital, que "las redes sociales son un mundo virtual, no el mundo real", junto a lo cual sostuvo que "Chile es un país maravilloso, sigue siendo un país de gente buena, donde hay algunos que se van al extremo y usan la violencia física, verbal y virtual".

"Yo he sido víctima de violencia física dura en distintas instancias donde la intolerancia gana y no hay posibilidad de diálogo. Yo siempre separo la ideología de la persona y digo que esa persona que están agrediendo no sabe lo que está haciendo y está siendo manejada por otra persona u ideología", agregó.

Asimismo, aunque sin mencionar explícitamente a su contendiente, Gabriel Boric, Kast comentó cómo sintió su último período como diputado, que coincidió con la llegada del frenteamplista y la entonces llamada bancada estudiantil a la Cámara Baja. "No hay encuentro. Me tocó en el Parlamento mi último período cuando llegaron algunos jóvenes idealistas, pero que era muy llevados a sus ideas y no estaban dispuestos al diálogo. Ellos querían cambiar el mundo y no reconocían nada de lo que se había hecho, y este es un país que, más allá de lo que digan, progresó mucho a diferencia de otros países latinoamericanos. A pesar de nuestras deficiencias, de toda la indignidad que hay en las atenciones de salud, en la mala calidad que a veces tenemos en educación, somos un país increíble que ha salido adelante d todas las adversidades", dijo.

En ese marco, insistió que "se ha incentivado muchas veces más la intolerancia, el odio, que el encuentro", pese a lo cual "Chile, cada vez que hay un drama, se vuelve a reunir; tuvimos un período muy violento después de 18 de octubre, pero hoy estamos en un proceso de reencuentro, lo que fue la violencia extrema que vivimos hoy esta más calmado", junto con reiterar la dualidad -"dos modelos de sociedad" en que ha planteado esta elección. Ante ello, "yo creo poder llevar adelante un gobierno en paz, en libertad, y tratar de hacer en Chile una gran familia como la que hemos podido hacer con Pía (Adriasola)", aseguró.

MATRIMONIO IGUALITARIO: CONTRA SU CONVICCIÓN, PERO QUE RESPETARÁ

En la entrevista, que a ratos se enfocaba en su vida íntima y familiar, un tema que no podía faltar era el matrimonio igualitario, que este martes logró un paso histórico en el país tras ser aprobado y despachado por el Congreso.

"Las convicciones siguen donde mismo, pero soy un hombre demócrata. Respeto la dignidad de la persona, y como soy cristiano, jamás desmostaría a alguien. Y entiendo que si el Parlamento aprueba una ley en la cual yo no creo hay que respetarla", respondió, poniendo como ejemplo su actuación frente a la ley de aborto en tres causales, a la que se opone pero que en su programa reformulado ya no propone derogar.

"Entiendo que hay dos hombres, dos mujeres que proyecten su amor juntos. El ideal que tengo yo se plasma en un hombre y en una mujer, pero eso no me hace mirar en menos a dos hombres o dos mujeres", añadió.

"ENTENDIMOS QUE EL MINISTERIO DE LA MUJER ES UNA CONQUISTA"

Por otra parte, volvió a adimitir que fue un "error" que en su primer programa de Gobierno haya propuesto eliminar del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y delegar sus funciones al actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Idea que ya no figura en el nuevo documento lanzado este mrtes.

"Planteamos muy mal lo que queremos hacer, queremos un Estado más pequeño, austero y eficiente, con un gran brazo social, y pensábamos que fusionar ministerios era una buena idea. Fue un error, pedí perdón, y hoy no sólo vamos a mantener el Ministerio de la Mujer, sino que lo vamos a reforzar. En todo lo que son beneficios sociales y el tema de la justicia, vamos a aplicarnos con muchas más fuerza porque entendimos que el Ministerio como tal era una conquista y hay que mantenerlo", expuso.

DEFIENDE EL SISTEMA DE AFP Y REIVINDICA A JOSÉ PIÑERA

En materia previsional, una de las más discutidas en Chile en la última década, Kast explicó que defiende el sistema "primero porque resguarda los fondos individuales de las personas, y cuando uno hace el aporte el sistema funciona en la multiplicación de lo recursos que están ahí", no obstante, "cuando hay lagunas y no se sinceran los ingresos de las personas, no va a jubilar con lo que uno espera".

Por ello apuesta a establecer "un sistema remozado", en el que, entre otros puntos, "planteamos un impuesto negativo para que las personas sinceren su ingreso, cualquier persona que gane menos de 700 mil pesos va a recibir un bono del Estado".

Aprovechó también de "desmitificar" -dijo él- que haya propuesto subir la edad mínima de jubilación. "No hemos dicho que vamos a aumentar la edad de jubilación para quienes ya están en el mundo laboral. Lo que hemos dicho es que la expectativa de vida ha subido, y decimos que la persona que entre a trabajar en unos 10 ó 5 años más, no va a jubilar a los 60, sino que a los 61, los de 65 a los 66, porque la expectativa de vida puede llegar más alta. La edad de entrada al trabajo y la edad de nacimiento tienen que calzar con la edad de sobrevivencia", puntualizó.

Consultado sobre si realmente pretende llevar a José Piñera Echeñique -creador del sistema de capitalizació individual y hermano del Presidente Sebastián Piñera- a su eventual gabinete, aclaró que "no". Aquella idea "la planteé porque le tengo admiración, más allá de las críticas es una persona muy inteligente. Yo siempre le digo a las personas cuando voy a lugar incluso muy populares, donde no les gustan las AFP, si tuvieran que entregar su fondo de previsión o ingresos para que alguien se los cuide, a José Piñera o al presidente del BancoEstado, y el 98% de las personas prefería a José Piñera", reivindicó.

INSISTE CON LA "ZANJA" FRONTERIZA

El candidato también apoyado por el oficialismo defendió su intención de construir una "zanja" en el norte del territorio chileno para frenar el ingreso irregular de extranjeros. Como ya lo había dicho en debates, aseguró que "la zanja la comenzó Michelle Bachelet".

"Nosotros lo que planteamos no es rechazar a los inmigrantes, sino que entren por la puerta y no la ventana. Tenemos un problema humanitario gigantesco, las personas entran y hoy no tienen dignidad en el trato que se les da. Hay personas que viven en la calle, en carpas", comentó.

Por ello, "decimos que entren por el paso habilitado, que se certifiquen los documentos que tienen, y si no tienen los documentos que pasen a una situación de refugio, bien atendidos por nosotros, pero mientras no conozcamos la identidad, tienen que permanecer para saber si van a poder entrar, volver a su país (de origen) o al país del cual vienen", detalló.