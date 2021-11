Kast: "En los debates a uno le puede ir bien, más o menos, mal... Creo que Chile perdió"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reconoció que su desempeño en el debate televisivo de anoche no fue de los mejores, pero apuntó que con los temas seleccionados por los moderadores -que obligaron a excluir otros- "Chile perdió".

"Cuando me hablan del PIB tendencial, bueno, es un concepto técnico que quizás no manejo, pero déjenme decir que eso no va a cambiar toda la campaña, todo lo que hemos realizado", dijo el abanderado esta mañana, a propósito de uno de los momentos del foro en que se lo vio más débil, y que fue recogido por Sebastián Sichel para atacarlo.

"Tenemos analistas, comentaristas, encuestas que dan para todo... Yo entiendo que los periodistas tienen que buscar los temas que más les importan... Harán sus paneles, pero yo no logro captar por qué no pudimos hablar de otros temas", añadió.

En resumen, "en los debates a uno le puede ir bien, más o menos, mal; a mí eso no me afecta tanto, pero sí creo que Chile perdió", concluyó el ex diputado, tras reunirse con el Comité Ejecutivo de la CPC, que encabeza Juan Sutil.

🔴AHORA: @joseantoniokast en reunión con el Comité Ejecutivo de la CPC para conversar temas de economía y recibir documento con Principios y Propuestas Empresariales para un Desarrollo Sustentable. #Elecciones2021 #desarrollosustentable pic.twitter.com/9TI4uO1SS8 — CPC (@CPCchile) November 16, 2021

Consultado el empresario por el programa de Kast, contestó que considera "más equilibrado el del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, pero imagina que convergerán para la segunda vuelta.

Comite Ejecutivo de #CPC se reunió con candidato Kast, en marco de una serie de encuentros con los candidatos presidenciales. Sutil dijo "Hemos trabajado hoy en una muy buena reunión con respecto a buscar puntos de entendimiento, acuerdos que son necesarios para el desarrollo". pic.twitter.com/J0MQnaB6M4 — CPC (@CPCchile) November 16, 2021