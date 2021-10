Kast respondió a Sichel: "No porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz"

Luego de que Sebastián Sichel dejara en libertad de acción a los partidos de Vamos por Chile, este miércoles el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, consideró sus declaraciones como "equivocadas" y remarcó que su propuesta al país no es de extremos.

Durante una actividad en Chillán, Región del Ñuble, Kast manifestó que "nosotros, los que estamos aquí, no somos extremos" y agregó: "Las palabras que ha emitido Sebastián Sichel son equivocadas, quizás fruto de lo incómodo que puede ser una situación electoral, que es evidente que nosotros hemos subido, él algo ha bajado", añadió

El ex diputado de la UDI agregó que "es muy importante que no equivoquemos a quién queremos criticar o confrontar" y remarcó que "nadie ha ganado nada y nosotros le pedimos a todos los candidatos que mantengan la misma firmeza y posición en sus planteamientos".

Anoche, en un sorpresivo punto de prensa y ante la seguidilla de descuelgues de parlamentarios oficialistas en beneficio de José Antonio Kast, Sichel desafió a los partidos de Chile Vamos a decretar "libertad de acción" para sus militantes, de cara a la elección presidencial del 21 de noviembre.

Al respecto, Kast manifestó que "no porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz, ni va a comenzar a criticar a otra candidatura que necesita en caso de que él pase a la segunda vuelta. Si nosotros pasamos a la segunda vuelta, vamos a necesitar a los adherentes de Sebastián Sichel, porque no hay punto de comparación entre los dos modelos de sociedad que vamos a enfrentar en unas pocas semanas más".

"Necesitamos entre todos -remarcó- formar una mayoría parlamentaria para el gobierno que sea, si es el de Sebastián Sichel, si es el que me toque eventualmente encabezar a mí. Necesitamos un Congreso que piense en Chile y no en los intereses de cada uno de sus partidos políticos. También le pedimos a Sebastián Sichel que respalde a sus candidatos, y nosotros en la medida colaborar para que ese resultado sea bueno para Chile".

Y agregó: "Cuando él (Sichel) sale nominado dice 'que cada uno haga lo que estime conveniente, si alguien no quiere apoyarme, que no me apoye', pero eso lo dijo de una manera distinta a la que lo dijo ahora. Por lo tanto, yo le pediría a él, respeto también hacia otras personas que están en el tema público, y que quizás no comparten la manera en que él ha afrontado o ha desarrollado su campaña. Creo que ha sido un error de parte de él y lo llamo a recapacitar, porque Chile nos necesita a todos".

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llamó a la coalición de Gobierno a "respetar" al ganador de las primarias, Sebastián Sichel.