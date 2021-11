La sombra de Pinochet y el negacionismo se posó sobre la campaña presidencial tras dichos de Kast

A ocho días de las elecciones, los candidatos presidenciales reaccionaron este sábado a los dichos del aspirante ultraconservador José Antonio Kast (Partido Republicano), quien afirmó ante la prensa extranjera que, "a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua", en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se hicieron elecciones democráticas y "no se encerró a los opositores políticos".

La abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), señaló "que no es efectivo lo que él dice. Si nosotros tuviésemos una ley del negacionismo, esto sería parte de este proceso".

"En Chile se encarceló a los opositores, en Chile se torturó a los opositores, en Chile se hizo desaparecer a los opositores. Me parece de máxima gravedad. No podemos sanarnos cuando hay personas que niegan una realidad de lo que ocurrió, y de lo que hoy día está ocurriendo en Nicaragua, de lo que ha ocurrido en nuestro país en el último tiempo", fustigó la ex presidenta del Senado.

En Chile se encarceló a los opositores. Se los torturó y mató. Se los hizo desaparecer. No podemos sanarnos como país si negamos esa realidad. José Antonio Kast es defensor de una historia y un proyecto que ya sabemos que terminará mal. Su extremismo sólo generará más división. pic.twitter.com/k1hIYx9y24 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) November 13, 2021

La carta de Chile Podemos Más (la derecha oficialista), Sebastián Sichel, fue enfático en señalar que es negativo "lo que hace José Antonio Kast cuando relativiza lo doloroso que fue para miles de chilenos ver vulnerados sus derechos humanos o para una generación completa no saber lo que era la libertad o las elecciones democráticas".

"Tenemos que condenar la violencia, devolverle la esperanza a Chile; hablar menos del pasado ni abrir las grietas que nos hicieron tan mal entre sectores políticos en el pasado y detener la polarización. Sobre todo contribuir a que nos pongamos de acuerdo, a darle esparanza al país y terminar nunca más legitimando la violencia en nuestra democracia", agregó.

No podemos legitimar o relativizar la violencia, la restricción de la libertad y la persecución al que piensa distinto. Como dice Vargas Llosa: todas las dictaduras son malas, peligrosas e inaceptables.



Hablemos más del futuro, de las esperanzas y las urgencias de las personas. pic.twitter.com/K3SUg5gagp — SichelPresidente (@sebastiansichel) November 13, 2021

Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social) calificó como "gravísimo" lo dicho por el candidato de la ultraderecha y señaló que "demuestra no solamente cuál es su visión respecto de la historia, sino también respecto al futuro".

"Él no sólo niega los crímenes que cometió la dictadura en Chile que él apoyó, sino que además en su programa propone cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos", sostuvo.

Mientras, Marco Enríquez-Ominami, aspirante del Partido Progresista, expresó en Twitter que "el negacionismo es una forma de violencia" y advirtió de que con Kast "está en peligro la vida en común" y que va a "robar la democracia".

Cabe destacar que durante la dictadura cívico militar, que estuvo en el poder entre 1973 y 1990, se encarceló a los disidentes del régimen de Augusto Pinochet en lugares como Villa Grimaldi. De acuerdo al informe elaborado en 2011 por la Comisión Valech, en Chile hubo 40.018 detenidos por motivaciones políticas, 3.065 de ellos muertos o desaparecidos.