Maldonado inquieto por información "insuficiente" sobre la consulta de Unidad Constituyente

A cuatro días de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, el precandidato presidencial y timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, manifestó su preocupación por la información que se ha entregado en las últimas semanas de cara al proceso.

"Me doy cuenta de que no ha habido suficiente información acerca de dónde votar y si la gente no sabe dónde votar es muy difícil que participe", remarcó el abanderado durante una actividad en la Feria San Rafael de La Pintana.

Tras dialogar con vecinos, Maldonado apuntó que "sin duda la gente tiene mucho interés en que se aborden de verdad y de una buena vez los grandes problemas que tienen, y tienen también interés en participar en la consulta de este sábado, pero tienen muy poca información; la mayoría no conocía cuál era su lugar de votación".

De hecho, el sitio consultaciudadana2021.cl, que muestra el extenso listado de los locales de votación que estarán habilitados este sábado, incluso ha estado caído en horas de la tarde.

Las mesas estarán abiertas entre las 9:00 y las 18:00 horas de esa jornada, y debido a la alta probabilidad de que los interesados en participar no puedan sufragar en su local de votación habitual, se aconseja que revisen con anticipación su situación en el Servicio Electoral.

PRECANDIDATAS RESALTAN PROCESO ABIERTO

En cuanto a la participación, en el entorno de la presidenciable DC, Yasna Provoste, estiman que es realista pensar en unas 200.000 personas, considerando que la última primaria interna de la falange convocó a 27.000, mientras que el PS moviliza a unas 30.000, y en la definición del PPD participaron alrededor de 13.000 militantes.

Sin embargo, la propia presidenta del Senado aseguró que "no nos hemos puesto una meta; lo que dijimos es que íbamos a participar en este camino a través de una consulta abierta" y sin condiciones, de manera que agradeció que "se pueda concretar este esfuerzo el día sábado y que estén todos los locales de votación".

"Ayer me decían en Valparaíso que 'hace mucho tiempo que no nos pasaba que tenemos a todos los apoderados en las distintas mesas'", añadió, resaltando también "todas las voluntades que se han expresado y desplegado por el país en apoyo a nuestra campaña".

Coincidió con Provoste la abanderada socialista, Paula Narváez, quien dijo sentirse optimista: "Voy a seguir insistiendo: la participación que sea que tengamos el próximo sábado -que yo quiero que sea mucha, por supuesto-, va a ser mejor que la decisión de cuatro personas entre cuatro paredes de todas maneras".

"Tenemos que hacer este esfuerzo, aunque sea difícil, aunque sea costoso, aunque tenga miles de obstáculos: siempre es mejor participar, que no participar; siempre es mejor una decisión tomada colectiva y transparentemente, que una decisión tomada en una oficina", remató.