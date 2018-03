Máximo Pacheco y opción presidencial: "Uno tiene que estar disponible"

El ex ministro de Energía, Máximo Pacheco (PS), no descartó una posible candidatura presidencial para 2021 y ya se encuentra armando un equipo con este fin.

Según publicó La Tercera, Pacheco planteó que "cuando uno está interesado en los asuntos públicos, uno tiene que estar disponible para estas situaciones".

Por el momento, el ex ministro contrató a Gonzalo Tapia, ex encargado electoral de la campaña por Santiago de Carolina Tohá y que también ha trabajado estrechamente con el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Además, Pacheco se ha reunido con diversos actores sociales, encuentros en los que ha sido clave la presencia de su hija Paula, también ex funcionaria de Interior.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, comentó que "es positivo que emerjan liderazgos del progresismo ante los desafíos".

"Máximo Pacheco fue un buen ministro de la Presidenta Bachelet y por lo pronto valoro su disposición", agregó.