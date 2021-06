Mientras Jadue y Boric inician campañas, primaria DC-PS sigue en vilo

Los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Frente Amplio), dan este viernes el puntapié inicial a su campaña electoral con miras a las primarias legales de julio, siendo los únicos que representarán a la oposición en esos comicios.

El alcalde de Recoleta partió el trabajo con un intenso recorrido por la zona sur, que lo lleva a visitar el Biobío, el Maule y O'Higgins, y fue en medio de esas actividades que comprometió una campaña sin la confrontación que caracterizó a la del DC Claudio Orrego y la frenteamplista Karina Oliva de cara a la segunda vuelta por la Gobernación Metropolitana.

"Esto es completamente distinto, nosotros no tenemos una lógica autofagocitante. Con Gabriel nos conocemos, hemos tenido diferencias en el pasado, pero nos une de cara al futuro un programa que tiene matices, pero que tiene sueños compartidos, y yo espero, y así me comprometo, a que esta sea una campaña entre compañeros de proyecto", enfatizó.

🔴 AHORA



En medio de alta presencia de militantes, seguidores y prensa, Daniel Jadue llega a #Concepción. Jornada de lanzamiento oficial de candidatura en vista de las primarias @Cooperativa #CooperativaRegiones #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/qPYBjXLOjP — Nelson Ojeda Sazo (@nelsonojedasazo) June 18, 2021

Con respecto a la inquietud que dejó el balotaje de la semana pasada por el bajo nivel de participación, el comunista cuestionó que "siempre algunos actores de la derecha están tratando de restarle legitimidad al sistema que ellos mismos impusieron".

"Acá la legitimidad de la elección no está en juego, ni porque sea un voto, ni porque sean cien, ni porque sea un millón", remarcó Jadue.

Por su parte, Gabriel Boric presentará su programa desde el Estrecho de Magallanes esta tarde, acompañado de los diputados de RD Giorgio Jackson y Catalina Pérez, fundador y presidenta del partido, respectivamente; y la convencional y ex abanderada presidencial Beatriz Sánchez.

Esto, mientras resuena en el Frente Amplio la acusación del timonel de Comunes, Jorge Ramírez, quien dijo haber detectado un deje de clasismo de los dirigentes hacia Oliva, y criticó que no estuvieron presentes todo lo que se los necesitaba.

NARVÁEZ SIGUE EN CARRERA: "ESTOY FIRME TRABAJANDO"

Desde Unidad Constituyente, persiste la preocupación en el Partido Socialista por el eventual efecto que tendrá en su candidata, Paula Narváez, la invisibilización del sector, opacado por la carrera oficial de las izquierdas, sobre todo porque la ex vocera de Bachelet II aún no crece en las encuestas.

Desde el tradicional restorán Las Lanzas de Plaza Ñuñoa, ella presentó propuestas de apoyo a los dueños de recintos como este que se han visto golpeados por la pandemia, y descartó dar un paso al costado, o que ello esté dentro de sus planes.

"Estoy aquí firme trabajando, estoy enterándome de primera fuente de la situación de las pequeñas y medianas empresas. Eso es de una candidatura que sigue adelante, por eso estoy en el terreno", aseguró.

Además, insistió en pedirle a la Democracia Cristiana comprometerse a unas primarias convencionales, pues "cualquier escenario es mejor que la definición entre cuatro paredes, en un espacio oscuro, poco transparente frente a la ciudadanía".

EYZAGUIRRE: HAY UNA TENSIÓN ENTRE SER CANDIDATA Y SER PRESIDENTA DEL SENADO

Desde los partidarios de Narváez, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) adelantó en El Primer Café de Cooperativa que trabaja "en un segundo plano" en su programa, y que éste será presentado "muy pronto".

El economista también tuvo palabras para Yasna Provoste en medio del borroso panorama presidencial de la ex Concertación: "en nuestro orden institucional -que creo que es muy importante respetarlo mientras no lo cambiemos-, el sentido de la presidencia del Senado es tratar de darle garantías a todos los sectores para una adecuada legislación".

"Por tanto, en mi particular visión, hay una tensión evidente entre ser candidata presidencial en la sombra, en la luz o no sé dónde, y ser presidenta del Senado, pero eso lo tendrá que definir ella, no hay ninguna ley que la obligue", reconoció Eyzaguirre, aunque reafirmó que "no creo que, con el correr de los días, sea una situación completamente sostenible si es que optara por una candidatura"

Pero en la falange impera la tranquilidad mientras Provoste sigue en los primeros lugares de las encuestas, con el senador Francisco Huenchumilla destacando que "su liderazgo se está consolidando fuertemente recién hace dos o tres meses, entonces está en un proceso en el que ella tiene que tomar una decisión".

"Comprendo perfectamente a los compañeros socialistas, pero hay que ver cuál es el escenario también con las elecciones del 18 de julio. Creo que la gente no tiene muchas ganas de participar y las elecciones se han hecho con una rutina en el último tiempo. Entonces hay que calibrar todo eso y tomarlo con calma, tenemos tiempo todavía, creo que hasta el veinte y tanto de agosto", reflexionó.